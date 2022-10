Znajdź w sobie szybkość – rozdział 3: poradnik Nike w zakresie wyścigów dla biegaczy

„Bieganie to aktywność fizyczna i wymaga ruchu, ale tak naprawdę wszystko dzieje się w Twojej głowie” – mówi biegowy mędrzec i mistrz olimpijski Eliud Kipchoge. „Bieganie wzmacnia umysł, a silna głowa oznacza, że możesz osiągnąć to, co inni uważają za niemożliwe”.



Dbanie o swoją kondycję psychiczną przed zawodami jest tak samo ważne jak przygotowanie fizyczne (jeśli nawet nie ważniejsze). „Osoba, która staje na linii startu, musi być zdrowa fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Jeśli jeden z tych aspektów kuleje, nie dasz z siebie wszystkiego podczas biegu” – twierdzi główny trener Nike Running Chris Bennett. Dzięki praktyce uważności, ćwiczeniom oddechowym i uświadomieniu sobie, że niejednokrotnie stres w dzień zawodów to tak naprawdę niewłaściwie ulokowane podniecenie związane z biegiem, możemy wzmocnić swój umysł, który pozwoli naszym nogom pobiec jeszcze dalej i szybciej.



