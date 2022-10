Leo Baker. Zawsze pod prąd

NIKE: Na czym polegały trudności i jak udało ci się je pokonać?

LEO: Przez lata moje działania były dopasowane do tego, czego oczekuje się od kobiet. Po wyborze męskiego stylu moja skateboardingowa kariera niemal się skończyła. Możliwości występów ograniczyły się do jednej czy dwóch imprez rocznie, na których nagrody były znacznie niższe niż w zawodach dla mężczyzn. To skłoniło mnie do ukończenia studiów i podjęcia pracy na pełen etat w roli projektanta graficznego. Razem z moim przyjacielem Tylerem Smolinskim, który zajmuje się kręceniem filmów, nagraliśmy kilka ulicznych klipów i złożyliśmy je w większą całość. Było to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ film ten narodził się z mojej pasji do autentyczności i jazdy na desce. Bardzo się cieszę, że udało mi się to pokazać. W tych klipach są cała moja dusza i całe moje serce. Wiele osób to doceniło. Zachowanie autentyczności jest najważniejsze. Nie zawsze przychodzi to łatwo, ale efekty są warte poświęcenia.