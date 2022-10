Flohio. Przyszłość w stylu Air

Nike: Jakie nietypowe kroki musiałaś podjąć, aby zostać raperką?



Flohio: W okresie dorastania każdy ma hobby, coś, co robi po szkole. Moim hobby była muzyka. Eksperymentowałam z różnymi rzeczami i szukałam tego, co mi odpowiada. Zaangażowałam się w muzykę, robiłam to konsekwentnie, i w ten sposób znalazłam się w tym miejscu.



Nike: Gdy muzyka stała się dla Ciebie czymś więcej niż hobby, jakie miałaś oczekiwania co do przyszłości?



Flohio: Dla mnie ważne jest, by żyć chwilą, rozwijać się, dobrze się bawić. Myślałam sobie, że jeśli mam się tym zajmować, chcę to robić na większą skalę.