Ogromną częścią tej misji jest jeden z najważniejszych projektów Laury, czyli A La Maniere De (ALMD) – bitwa taneczna, którą zorganizowała w 2018 roku. Mając na koncie mnóstwo bitew, Laura jak mało kto wie, jak inspirujące są takie wydarzenia dla tancerzy. Zapewniają nie tylko okazję do rywalizacji, ale również do spotkania się i współpracy, a co najważniejsze, do tego, aby uczyć się od innych.

Laura ma nadzieję, że za sprawą ALMD uda się jej rozprzestrzenić tę atmosferę jedności i współpracy, dlatego też turniej jest otwarty dla wszystkich. Może w nim wziąć udział każdy niezależnie od stylu tanecznego (od baletu po taniec uliczny oraz jazz i hip-hop) i środowiska, z którego pochodzi. „Chcę, żeby bitwa była otwarta dla wszystkich, aby każdy mógł się nią cieszyć bez poczucia, że nie weźmie w niej udziału, bo nie ma na to pieniędzy” – mówi. „Chcę dotrzeć do jak najszerszego grona, abyśmy nawzajem dawali sobie radość”.

Laura zorganizowała ALMD, aby zachęcić ludzi do przekraczania swoich ograniczeń. Dzięki jej zdecydowanemu podejściu do bitwy nie istnieją żadne limity w kwestii tego, czego można się na niej nauczyć lub co poprawić. Żadne społeczne lub finansowe bariery nie stają ludziom na drodze – każdy jest mile widziany. Nawet sędziowie, którzy wybierają motyw przewodni przed każdą rundą, pochodzą z różnych środowisk.

Największe znaczenie ma dla Laury łączenie ludzi z różnych środowisk. „Dzięki temu tancerze mogą się rozwijać, a różne społeczności mieszać w tym samym miejscu” – wyjaśnia Laura. „Jeśli zmieszamy ze sobą kultury, style i społeczności, będziemy zjednoczeni. Jeśli będziemy trzymać się razem, będziemy silniejsi i będziemy mogli przekazać tę siłę dalej”.

Mimo filozoficznego podłoża swojej dyscypliny i swoich marzeń Laura nie uderza w górnolotne tony. „Chodzi o zabawę” – śmieje się. „Tańczenie, patrzenie, jak inni tańczą – to sprawia ludziom przyjemność. Za sprawą tańca wszystko staje się piękniejsze”.