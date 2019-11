„Jeśli dzieciaki są w złym humorze, mogą pozbyć się frustracji, uderzając w worek treningowy lub sparując ze sobą” – mówi Dulce.

Dulce musiała przekonać swojego ojca, aby pozwolił jej trenować boks. Tydzień po zapisaniu się na treningi była już w ringu. Jej przeciwniczka starała się ją zastraszyć już na początku walki, popychając Dulce i starając się ją przewrócić.

„Nadepnęła mi na stopę i popchnęła mnie tak, że upadłam na deski” – wspomina.

To była nieczysta walka, ale Dulce wzięła się w garść i walczyła do końca rundy. Gdy wróciła do swojego narożnika, trener powiedział jej, że wygra tę walkę. Słowa motywacji podziałały; wygrała walkę przez nokaut. Od tego momentu zyskała reputację jednej z najtwardszych wojowniczek na siłowni. Jej etyka pracy była zaraźliwa i wkrótce ludzie zaczęli ją dostrzegać.