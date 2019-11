„Przeszłam wystarczająco dużo, aby wiedzieć, że mogę pomagać innym przez ruch” – mówi Asa.

Leanne Pero, założycielka The Movement Factory, odkryła talent Asy i zapytała ją, czy nie chciałaby nauczać. „[Asa] jest niesamowita, a mimo to bardzo zrównoważona. To coś, na czym się zna, i co kocha, więc gdy się nadarzyła okazja, decyzja była oczywista” – opowiada Leanne.

Asa się świetnie sprawdza jako instruktorka i z każdą sesją jej pewność siebie rośnie. „Jeśli czerpiesz radość z tego, co robisz, wszystko przychodzi naturalnie” – mówi.