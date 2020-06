Życie i jedzenie bez poczucia winy

Zmień podejście do tego, co jesz

To nie fair: choć bardzo chcielibyśmy jeść same zdrowe rzeczy, czasami alkohol, słodycze czy kaloryczne posiłki to właśnie to, co sprawia, że więzi z partnerami, przyjaciółmi i rodziną są silniejsze. Ważne, żeby jeść świeże i wartościowe produkty jak najczęściej – mój cel to 90% diety. Pozostałe 10% to momenty, gdy po prostu cieszę się chwilą i jedzeniem – wtedy pozwalam sobie na więcej i nie mam poczucia winy.