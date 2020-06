Znajdź swój rytm: joga i medytacja

Zmień swój sposób myślenia, aby doceniać to, co już masz.



Wdzięczność to jeden z najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów na poprawienie swojego samopoczucia na co dzień. Docenianie tego, co dobre w naszym życiu – a taki element znajdzie się u każdego – wzmaga pozytywne myślenie i daje nam niezliczone możliwości. Pozwala nam również skupić się na chwili obecnej, a dobrze wiemy, jak wielka jest potęga bycia tu i teraz.