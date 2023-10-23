Zakupy online: jak dobrze robić zakupy w Internecie

ZAKUPY NA WYŻSZYM POZIOMIE
Move to Zero
Szybki przewodnik po zamawianiu produktów
Dokonywanie zwrotów to opcja, z której możesz skorzystać, ale warto zastanowić się, jak można tego uniknąć. Wybierając odpowiedni produkt za pierwszym razem, możesz nie tylko zaoszczędzić czas i wysiłek, ale także cieszyć się wymarzonym modelem zaraz po otrzymaniu go.
Poznaj dobrze wybrany przez Ciebie produkt
Masz już coś na oku? Na stronie produktu możesz kliknąć opcję „Zobacz szczegóły produktu”, aby dowiedzieć się więcej na jego temat przed ostatecznym podjęciem decyzji. To tam znajdziesz wszystko: od materiałów, z których wykonany jest produkt, po korzyści i instrukcje prania, co pomoże Ci się upewnić, czy jest on odpowiedni, jeszcze zanim wyruszy w podróż do Twojego domu.
Przewodniki po rozmiarach
Właściwie dobrany rozmiar to podstawa, bez względu na to, co kupujesz. Każde z nas jest szyte na swoją miarę, dlatego mamy dla Ciebie wskazówki, które pozwolą Ci znaleźć idealne dopasowanie zarówno w przypadku ubrań, jak i butów i innych produktów.
Dowiedz się jak najwięcej o ubraniach
Kiedy szukasz idealnie dopasowanego ubrania, na początek radzimy zajrzeć do sekcji „Rozmiar i dopasowanie”. Znajdziesz w niej wzrost i rozmiar modela lub modelki na zdjęciu, co pomoże Ci wyobrazić sobie, jak dany produkt będzie wyglądał na Tobie. Sprawdź tabelę rozmiarów, aby uzyskać więcej szczegółów, lub porównaj rozmiar z produktami, które już posiadasz. Jeśli nadal nie masz pewności, możesz odwiedzić sklep Nike, aby przymierzyć interesujący Cię produkt.
Wybierz dobrze dopasowane buty
Jeśli szukasz modelu o odpowiednim dopasowaniu, możesz sprawdzić rozmiar butów, które już posiadasz, lub zmierzyć swoją stopę i porównać ją z tabelą rozmiarów. Odwiedź sklep Nike w pobliżu, aby wypróbować buty i uzyskać pomoc od Store Athlete.
Kwestia zwrotów
Wysyłka produktu, który chcesz zwrócić, to z pewnością wygodne rozwiązanie, ale osobiste wybranie się do sklepu umożliwia uzyskanie natychmiastowego wsparcia w znalezieniu odpowiedniego rozmiaru i dopasowania. Odszukaj sklep Nike poniżej, aby skonsultować się z jednym z naszych Store Athletes.
Nowe życie starych butów
Kiedy buty trafią do nas z powrotem, szukamy sposobów na przedłużenie ich żywotności w ramach programu Move To Zero: naszej inicjatywy mającej na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla, aby zabezpieczyć przyszłość sportu. Jeśli buty są prawie jak nowe, delikatnie zużyte lub lekko niedoskonałe, czyścimy je, dezynfekujemy i odnawiamy ręcznie, zanim umieścimy je z powrotem na półkach sklepowych po obniżonej cenie, aby mogły ucieszyć kogoś innego. Zakup takiego odnowionego produktu przedłuża jego życie i zapobiega wysłaniu go na wysypisko.