Zadbaj o siebie i postaw swoją osobę na pierwszym miejscu

„Najlepszą analogią jest sytuacja awaryjna na pokładzie samolotu, gdy najpierw zakładasz maskę sobie, a dopiero potem pomagasz innym” – mówi Angela Duckworth, profesor na Uniwersytecie Pensylwanii i autorka książki „Grit: The Power and Passion of Perseverance”. „Zanim będziesz w stanie pomóc innym osobom, musisz zadbać o siebie poprzez ćwiczenia, sen, jogę lub inną aktywność, która dodaje Ci energii”. Może się to wydać oczywiste, ale żeby ukształtować charakter – wytrwałość, dzięki której pokonujesz przeszkody podczas ćwiczeń i na co dzień – warto mieć w pełni naładowane baterie.



Najpopularniejsza wymówka osób, które nie dbają o siebie? „Nie mam czasu”. Powiedz to gwieździe piłki nożnej Julie Ertz, olimpijce i zawodniczce reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Julie wstaje z samego rana, aby mieć czas na zadbanie o siebie przed wymagającymi treningami. „Z natury jestem rannym ptaszkiem. Podoba mi się to, ponieważ dzięki temu mam czas na wypicie kawy, bieganie i czytanie. Ranek to czas dla mnie” – mówi. „Potrzebuję własnej przestrzeni, aby przygotować się mentalnie. Czas spędzony w samotności pomaga mi nastroić się pozytywnie na resztę dnia, ocenić moją sytuację i wytyczyć następne cele”.



Jeśli myślisz, że harmonogram profesjonalnej piłkarki nie jest wystarczająco napięty, weź pod uwagę, że po spokojnym poranku Ertz poświęca czas na inne aktywności związane z dbaniem o siebie, takie jak pływanie, delikatna joga, medytacja i masaże. Kładzie się też wcześnie do łóżka, co gwarantuje jej dziewięć godzin snu. „Masaże są naprawdę relaksujące, nie tylko dla moich mięśni, ale przede wszystkim dla mojego umysłu” – mówi Ertz. Czas spędzony na dbaniu o siebie jest dla niej tak samo ważny, jak treningi na boisku – jedno i drugie pozwala jej dawać z siebie wszystko podczas meczów.



Jeśli z aktywności Ertz poza boiskiem wyciągnąć tylko jeden wniosek, warto zapamiętać, że dbanie o siebie nie jest egoistyczne, a altruistyczne. Postaraj się poświęcać więcej czasu na aktywności, dzięki którym masz więcej energii, a zobaczysz, że wszystko – treningi, praca, związki – stanie się łatwiejsze, ponieważ w pierwszej kolejności zakładasz maskę na swoją twarz. Rozważ również wprowadzenie drobnej zmiany w swoim intensywnym planie dnia, by wygospodarować chwile tylko dla siebie.



Zrób z tego nawyk: postaraj się powiązać te krótkie momenty dbania o siebie z czymś, co robisz codziennie, np. głęboki wdech i wydech podczas zatrzymywania się na czerwonym świetle lub myślenie o swoich dziennych celach, gdy jesz śniadanie, zamiast przeglądania mediów społecznościowych. Nie zapomnij pogratulować sobie za każdym razem, gdy poświęcasz sobie uwagę – robisz dzięki temu przysługę każdej osobie obecnej w Twoim życiu.