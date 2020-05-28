Naucz się wyznaczać sobie małe cele
Coaching i odżywianie
Betina Gozo
Realizacja wyznaczonych zadań drogą do osiągania wielkich celów.
Każdy z nas wyznacza sobie czasem jakieś cele, a snucie planów to wyjątkowo przyjemny etap na drodze do ich realizacji. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy zaczynamy podejmować działania, by urzeczywistnić nasze plany.
Moja rada to podzielić jeden większy cel na mniejsze, sprecyzowane zadania, które łatwiej zrealizować.
Na przykład, niektórzy moi klienci mówią mi, że chcą poprawić swoją kondycję. To jest właśnie ten większy cel, który jest za bardzo ogólny, nie ma wyznaczonego terminu wykonania i przez to nie da się sprawdzić stopnia jego realizacji, dlatego łatwo jest nam przełożyć go na jutro.
Proszę więc moich klientów o doprecyzowanie tych celów. „Chcę poprawić swoją kondycję, dlatego będę trenować”. Już trochę lepiej, ale wciąż za mało konkretów.
„Na jakie najmniejsze zadania możesz podzielić swój większy cel?”
Betina Gozo
„Chcę poprawić swoją kondycję, dlatego zamierzam trenować trzy razy w tygodniu przez najbliższy miesiąc”. Świetnie! O to właśnie chodzi. To jest konkretne zadanie, które możesz zrealizować.
Możesz też powiedzieć: „Będę się zdrowo odżywiać”, ale w tym sformułowaniu brakuje konkretnych zadań, które możesz realizować.
Jakie kluczowe kroki możesz przedsięwziąć, by osiągnąć większy cel? Zamień je w małe zadania, które da się łatwo wykonać.
Zamiast tego powiedz: „W tym tygodniu przestanę pić słodkie napoje gazowane” lub „Gdy będę mieć ochotę na wieczorną przekąskę, zjem owoc zamiast żelków”. Uwierz mi, że samo powiedzenie: „Nie mogę jeść żelków” nie przyniesie żadnych efektów. To ograniczenie, a nie cel. Przeformułuj to zdanie tak, by brzmiało, jak zadanie do wykonania na drodze do realizacji większego celu.
Jeśli rzeczywiście będziesz konsekwentnie osiągać wyznaczone sobie małe cele, jak trening trzy razy w tygodniu lub zastąpienie słodyczy owocami, zobaczysz zaskakujące efekty.