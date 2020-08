Naucz się wyznaczać sobie małe cele

Każdy z nas wyznacza sobie czasem jakieś cele, a snucie planów to wyjątkowo przyjemny etap na drodze do ich realizacji. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy zaczynamy podejmować działania, by urzeczywistnić nasze plany.

Moja rada to podzielić jeden większy cel na mniejsze, sprecyzowane zadania, które łatwiej zrealizować.

Na przykład, niektórzy moi klienci mówią mi, że chcą poprawić swoją kondycję. To jest właśnie ten większy cel, który jest za bardzo ogólny, nie ma wyznaczonego terminu wykonania i przez to nie da się sprawdzić stopnia jego realizacji, dlatego łatwo jest nam przełożyć go na jutro.

Proszę więc moich klientów o doprecyzowanie tych celów. „Chcę poprawić swoją kondycję, dlatego będę trenować”. Już trochę lepiej, ale wciąż za mało konkretów.