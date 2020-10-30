Twoje otoczenie ma wpływ na to, co jesz

Jak otoczenie wpływa na Twoją dietę
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Gdzie jeść: dlaczego Twoje otoczenie jest ważne i jak je kształtować.
Zastanów się, kiedy ostatni raz zdarzyło Ci się pójść na skróty przy podejmowaniu decyzji związanych z jedzeniem. Gdzie siedziałeś? Jakiego talerza lub jakiej miski używałeś? Jaka muzyka grała w tle? Kto Ci towarzyszył? Wszystkie te odpowiedzi mają znaczenie.
„Nasze otoczenie wpływa na nasze decyzje żywieniowe bardziej, niż się nam wydaje – to ukryty czynnik” – mówi Krista Scott-Dixon, dyrektorka programowa w Precision Nutrition i edukatorka żywieniowa z prawie 20-letnim doświadczeniem. „Często mamy poczucie, że podejmujemy złe decyzje. Myślimy, że brak nam silnej woli, a tak naprawdę otoczenie ma ogromne znaczenie dla powodzenia naszych planów”.
„Nasze otoczenie wpływa na nasze decyzje żywieniowe bardziej, niż się nam wydaje – to ukryty czynnik”.
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Gdy Scott-Dixon mówi o otoczeniu, być może masz przed oczami fizyczny otoczenie. To ważny element całej układanki: konkretne miejsce – kuchnia, biuro lub samochód – i to, w jaki sposób wpływa ono na to, co i jak jemy. Badania naukowe wskazują jednak, że istnieje wiele innych małych detali związanych z otoczeniem, które wpływają na nasze wybory związane z dietą – żeby jeść zdrowiej, trzeba wziąć pod uwagę je wszystkie.
Zacznij od miejsca.
„Zagracona i nieposprzątana kuchnia może sprawiać, że w pośpiechu podejmujemy złe decyzje żywieniowe, dlatego że po prostu nie możemy znaleźć lub dotrzeć do rzeczy, których potrzebujemy do przyrządzenia zdrowych posiłków” – mówi Scott-Dixon. „Nigdy nie przygotujesz zielonego smoothie, jeśli blender jest schowany pod stertą listów i innych przedmiotów” – mówi.
Uporządkowana przestrzeń ma ogromne znaczenie – nic nas wtedy nie rozprasza. Jeśli jesz posiłek przed telewizorem, w trakcie pracy lub podczas rozmowy telefonicznej, nie skupiasz się na nim i nie dostrzegasz, że jesteś pełny – tak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie poświęconym żywieniu „Appetite”. Takie zachowania zwiększają też szansę na to, że w dalszej części dnia sięgniesz po kanapkę.
„Nigdy nie przygotujesz zielonego smoothie, jeśli blender jest schowany pod stertą listów i innych przedmiotów”.
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Jest to doskonale widoczne na przykładzie jedzenia „w biegu”. Jeśli zjesz energetycznego batonika w trakcie wykonywania innych czynności, rosną szanse na to, że sięgniesz później po kolejną przekąskę. Dzieje się tak, ponieważ Twój umysł nie zarejestrował posiłku, twierdzą brytyjscy naukowcy, którzy zajmowali się tym tematem, a ten brak satysfakcji sprawia, że w dalszej części dnia nadal masz ochotę na jedzenie.
Jemy oczami.
Ważne jest, na jakiej zastawie jesz posiłki. Według metaanalizy przeprowadzonej przez naukowców z Uniwersytetu Cambridge na 60 różnych przypadkach modne, duże talerze i kubki sprawiają, że podświadomie chcemy jeść częściej niż zwykle.
Naukowcy twierdzą, że gdybyśmy jedli na mniejszych talerzach, moglibyśmy bez problemu zmniejszyć nasze dzienne spożycie pokarmów o 218 kalorii.
Poprzednie badanie wykazało, że nawet kolor naczyń ma znaczenie: jedz ryż z białego talerza, a nie zauważysz, ile jesz. Połóż go na ciemnym talerzu, a od razu zobaczysz, jaka ilość z niego znika. Według ekspertów sztuczka polega na tym, aby jak najczęściej jeść na talerzach, które mają inny kolor niż jedzenie. Nasza rada: jeśli Twoja dieta składa się z bogatych w składniki odżywcze, kolorowych dań, najlepiej sprawdzą się standardowe białe talerze.
Wsłuchaj się w swoje zmysły.
Nasze otoczenie tworzą też sygnały odbierane przez pozostałe zmysły. Ważną rolę odgrywa słuch. Czy gdy jesz coś przy kuchennym stole, w tle gra telewizor? Czy podczas pałaszowania przekąsek słuchasz muzyki? Według ostatnich badań opublikowanych w Journal of the Academy of Marketing Sciences takie sytuacje sprawiają, że jemy więcej niezdrowych rzeczy.
Hałas powoduje, że nasze serce bije szybciej, co wywołuje u nas stres – twierdzi autor badania. Z tego powodu podświadomie jemy więcej i szybciej, a także wybieramy produkty z kategorii „comfort food”, które zawiera więcej tłuszczy i kalorii.
Kto je z Tobą?
Trzeba wziąć pod uwagę także społeczny kontekst – ludzi, z którymi jesz, i powód, dla którego jecie razem. Ostatnie badania pokazały, że gdy jemy wspólnie z osobami, które jedzą zdrowiej, chętniej wybieramy zdrowe posiłki. Prawdą jest jednak też przeciwne twierdzenie: gdy jemy w towarzystwie osób, które nie mają nic przeciwko śmieciowemu jedzeniu i alkoholowi, często powielamy ich preferencje.
„Obecnie nie mamy wielkiego wyboru, jeśli chodzi o to, z kim jemy, a to również mocno wpływa na naszą dietę” – mówi Scott-Dixon. Wszystkie te trzy kwestie można podsumować w ten sposób: aby jeść jak najzdrowiej, należy zwracać uwagę na swoje otoczenie.
„Nie celuję w idealne otoczenie podczas każdego posiłku, ale staram się, aby było coraz lepsze”.
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Wszystkie te trzy kwestie można podsumować w ten sposób: aby jeść jak najzdrowiej, należy zwracać uwagę na swoje otoczenie.
„Chodzi o stworzenie pewnego kontinuum” – mówi Scott-Dixon. „Nie dążę do tego, by moje otoczenie podczas każdego posiłku było idealne. Staram się jednak, by było coraz lepsze”. Może to oznaczać jedzenie z dala od biurka jeden raz w tygodniu częściej niż dotychczas. A jeśli podczas obiadu masz w zwyczaju przeglądać media społecznościowe, raz w tygodniu odłóż telefon na bok.
Cel? Nie musisz wprowadzać wielkich zmian do swojego otoczenia, aby być bardziej obecny tu i teraz, czuć większy spokój i podejmować lepsze decyzje żywieniowe. Zacznij powoli. Jedz w czystych i przyjaznych miejscach. Ogranicz rozpraszacze. Weź pod uwagę talerze, hałas w tle i towarzystwo. Te małe kroki pozwolą Ci zmienić swoje otoczenie i sprawią, że wraz z upływem czasu rezultaty przekroczą Twoje oczekiwania.
Zrób z tego nawyk: pomyśl o jednej małej pozytywnej zmianie, którą możesz wprowadzić w swoim otoczeniu, np. jedzenie przynajmniej jednego posiłku dziennie przy stole. Połącz to zachowanie z nawykiem, który już masz, np. sprawdzaniem na telefonie, o której godzinie zaczynasz posiłek. Więc gdy następnym razem sięgniesz po telefon w takiej sytuacji, pomyśl: „czas usiąść!”. Nie zapomnij też pogratulować sobie za każdym razem, gdy Ci się to uda – w ten sposób utrwalisz w sobie ten nawyk.