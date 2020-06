Twoje otoczenie ma wpływ na to, co jesz

Wszystkie te trzy kwestie można podsumować w ten sposób: aby jeść jak najzdrowiej, należy zwracać uwagę na swoje otoczenie.



„Chodzi o stworzenie pewnego kontinuum” – mówi Scott-Dixon. „Nie dążę do tego, by moje otoczenie podczas każdego posiłku było idealne. Staram się jednak, by było coraz lepsze”. Może to oznaczać jedzenie z dala od biurka jeden raz w tygodniu częściej niż dotychczas. A jeśli podczas obiadu masz w zwyczaju przeglądać media społecznościowe, raz w tygodniu odłóż telefon na bok.



Cel? Nie musisz wprowadzać wielkich zmian do swojego otoczenia, aby być bardziej obecny tu i teraz, czuć większy spokój i podejmować lepsze decyzje żywieniowe. Zacznij powoli. Jedz w czystych i przyjaznych miejscach. Ogranicz rozpraszacze. Weź pod uwagę talerze, hałas w tle i towarzystwo. Te małe kroki pozwolą Ci zmienić swoje otoczenie i sprawią, że wraz z upływem czasu rezultaty przekroczą Twoje oczekiwania.



Zrób z tego nawyk: pomyśl o jednej małej pozytywnej zmianie, którą możesz wprowadzić w swoim otoczeniu, np. jedzenie przynajmniej jednego posiłku dziennie przy stole. Połącz to zachowanie z nawykiem, który już masz, np. sprawdzaniem na telefonie, o której godzinie zaczynasz posiłek. Więc gdy następnym razem sięgniesz po telefon w takiej sytuacji, pomyśl: „czas usiąść!”. Nie zapomnij też pogratulować sobie za każdym razem, gdy Ci się to uda – w ten sposób utrwalisz w sobie ten nawyk.