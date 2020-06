Trzy wersje podciągania sztangielki w opadzie dla wzmocnienia górnych partii ciała

3. Wiosłowanie naprzemienne w opadzie

Zaangażowane mięśnie: czworoboczne, barków, klatki piersiowej, najszersze grzbietu, równoległoboczne, dwugłowe, prostowniki grzbietu



Przygotuj się do ćwiczenia w taki sam sposób, jak w wersji podstawowej. Następnie zegnij jedną rękę w łokciu, podciągając ciężarek blisko ciała do tułowia. Opuść rękę, aby wrócić do pozycji wyjściowej. To jedno powtórzenie. Zmień ręce. Powtórz.



Ułatwienie

Użyj ławeczki do podparcia. Możesz stanąć prostopadle do niej ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder i z biodrami zgiętymi pod kątem prostym lub równolegle ze stopami ustawionymi w pozycji wykrocznej, opierając wolną dłoń na ławeczce.



Utrudnienie

Aby zwiększyć obciążenie mięśni korpusu, wykonaj wiosłowanie renegata, które polega na wiosłowaniu w pozycji deski. Przybierz pozycję deski z hantlami w dłoniach ustawionych pod stawami barkowymi i ze stopami rozstawionymi na szerokość nieco większą niż biodra. To jest pozycja wyjściowa. Ugnij jedną rękę, podciągając łokieć prosto do tyłu blisko ciała, aż ciężarek znajdzie się przy tułowiu. Opuść rękę do pozycji wyjściowej. Zmień stronę. Powtórz. To jedno powtórzenie. Dodatkowo między powtórzeniami możesz wykonywać pompki.