Trzy rodzaje wypadów dla wzmocnienia nóg

Poznaj trening zwiększający szybkość, siłę i stabilność.

Mocne nogi zapewniają siłę potrzebną podczas wielu rodzajów ćwiczeń i treningów. Wraz z Kirsty Godso, trenerką Nike Master Trainer, prezentujemy serię trzech rodzajów wypadów, które pomogą Ci realizować nowe cele treningowe.



Jeśli chcesz mieć silne nogi, które pozwolą Ci dać z siebie wszystko podczas biegów, podnoszenia ciężarów i rekreacyjnego uprawiania sportu, mamy dla Ciebie trzy słowa: wypady do przodu. To fundamentalne ćwiczenie z wykorzystaniem masy ciała wzmacnia mięśnie głębokie, pośladkowe, czworogłowe, ścięgna udowe, łydki oraz malutkie mięśnie wokół kolan i kostek. Dodatkowo niweluje dysproporcje między poziomem wytrenowania poszczególnych mięśni. To oznacza, że z czasem poprawisz nie tylko siłę, ale też równowagę i stabilność, dzięki czemu łatwiej będziesz wykonywać przeróżne rodzaje ruchów.



Zmieniając kierunek, szybkość i dynamikę wypadów w przód, zaangażujesz dodatkowe mięśnie, dodasz elementy treningu kardio i zapewnisz nogom moc potrzebną do różnego rodzaju dyscyplin.



Nie wiesz, jak urozmaicić trening? Nie ma problemu. Kirsty Godso, trenerka Nike Master Trainer, przygotowała kilka wariantów tego ćwiczenia, które będą powiewem świeżości dla Twojego treningu.