Idealne uginanie przedramion z hantlami

Flor Beckmann, trenerka Nike Master Trainer, wyjaśnia, dlaczego ćwiczenia z uginaniem ramion pozwolą wydobyć z każdego treningu maksimum.

Chcesz pochwalić się swoim bicepsem? Flor Beckmann pokazuje, jak kontrolować swoje działo i stosować odpowiednią technikę w uginaniu ramion. To jedno z niewielu ćwiczeń, którego rezultaty widać błyskawicznie.



Wynikiem uginania ramion są większe, bardziej rozbudowane bicepsy. Jest to jedno z kilku ćwiczeń, które zapewnia szybkie efekty: mięśnie wydają się większe z każdym powtórzeniem. Dzieje się tak, ponieważ ćwiczenia izolowane takie jak to, działają na określone mięśnie, sprawiając, że płynie w niech więcej krwi. Dzięki temu komórki nabrzmiewają, a skóra wokół nich wydaje się napięta, jakby mięśnie były „napompowane”. Choć ten efekt utrzymuje się krótko, ćwiczenia przyczyniają się do faktycznego wzrostu mięśnia po dłuższym czasie. Flor Beckmann, trenerka Nike Master Trainer, prezentuje wskazówki i korzyści dotyczące uginania ramion.