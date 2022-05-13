Idealne uginanie przedramion z hantlami

Jak sama nazwa wskazuje, biceps to mięsień dwugłowy, który znajduje się w górnej części ramienia i jest jego najbardziej widocznym elementem. Mięsień dwugłowy ramienia składa się z głowy długiej i głowy krótkiej, które umożliwiają ramieniu i łokciowi podnoszenie ciężarów. To mięśnie ramion, które najłatwiej wyćwiczyć i się nimi chwalić. Uginanie ramion oddziałuje także na centralną część ramienia, czyli mięsień ramienny i mięsień ramienno-promieniowy, który sięga do przedramienia, umożliwiając zginanie i obracanie nim.



Choć uginanie ramion bezpośrednio stymuluje bicepsy, mięśnie działają jak system (niektóre z nich są przeciwstawne do innych), więc ruch tworzy efekt domina wśród sąsiednich mięśni. Mówiąc dokładniej: gdy biceps kurczy się podczas obrotu ramienia, triceps przeciwnie – rozpręża się. Aktywuje się mięsień naramienny (zaokrąglona, najwyższej umieszczona część ramienia), stając się punktem stabilizującym ruch. Z kolei poprawna technika wykonania ćwiczenia, czyli bez machania ramionami w celu ugięcia ich, angażuje mięśnie głębokie.