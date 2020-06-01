Sposoby na dobry sen
Coaching i odżywianie
Opracował Joe Holder
Jak zadbać o te cenne godziny snu każdego dnia.
Dniami większości osób rządzi prawo Parkinsona. W skrócie oznacza to, że zadania, które mają do wykonania, rozciągają się tak, aby wypełnić dostępny czas na ich ukończenie.
Często prowadzi to do sytuacji, że nasz dzień – praca lub lista rzeczy do zrobienia – wydłuża się aż do wieczora i zanim się zorientujesz, kładziesz się spać o wiele później, niż miałeś w planie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy granica pomiędzy pracą a życiem prywatnym rozmywa się z powodu wykonywania jej w domu.
Z tego powodu radzę wyznaczać sobie konkretny czasu na sen. Sztywna godzina, o której zamierzasz położyć się spać, pomaga wykształcić w sobie poczucie proaktywnej pilności. W ten sposób nie uwikłasz się w mało istotne aktywności i nie będziesz przeciągać w nieskończoność swoich projektów.
„Wyznaczanie sobie nieprzekraczalnej godziny, o której kończysz pracę, zwiększa Twoją produktywność, pomaga podejmować strategiczne decyzje i pozwala zachować skupienie”.
Joe Holder
Jeśli na przykład musisz wysłać e-mail do pracy, a masz na to cały wieczór, może okazać się, że zajmie Ci to właśnie cały wieczór z powodu takich rozpraszaczy jak gra na telefonie lub oglądanie telewizji.
Jeśli jednak masz sztywno wyznaczoną godzinę, o której kładziesz się spać, podchodzisz do tego o wiele bardziej strategicznie, co w konsekwencji sprawia, że wykonujesz różne zadania o wiele szybciej i nie zajmują Ci tyle czasu, ile zajęłyby, gdybyś dał sobie na zrobienie ich cały wieczór.
Optymalną godziną jest 22:00, ewentualnie 23:00. Zacznij wyznaczanie tej pory od godziny, o której wstajesz. Pamiętaj, aby przeznaczać na sen – nie zaliczam do tego mycia zębów czy przygotowywania się do snu – przynajmniej sześć godzin.
Oczywiście zawsze możesz pospać dłużej i w wyjątkowych sytuacjach zmienić ten rozkład, ale pamiętaj, że powinny to być tylko wyjątki.
„Wybierz konkretną godzinę i staraj się codziennie kłaść do łóżka o tej porze”.
Joe Holder
Łatwiej będzie Ci zaplanować wieczór, a rano będziesz bardziej wypoczęty.