Sposoby na dobry sen

Jeśli na przykład musisz wysłać e-mail do pracy, a masz na to cały wieczór, może okazać się, że zajmie Ci to właśnie cały wieczór z powodu takich rozpraszaczy jak gra na telefonie lub oglądanie telewizji.



Jeśli jednak masz sztywno wyznaczoną godzinę, o której kładziesz się spać, podchodzisz do tego o wiele bardziej strategicznie, co w konsekwencji sprawia, że wykonujesz różne zadania o wiele szybciej i nie zajmują Ci tyle czasu, ile zajęłyby, gdybyś dał sobie na zrobienie ich cały wieczór.



Optymalną godziną jest 22:00, ewentualnie 23:00. Zacznij wyznaczanie tej pory od godziny, o której wstajesz. Pamiętaj, aby przeznaczać na sen – nie zaliczam do tego mycia zębów czy przygotowywania się do snu – przynajmniej sześć godzin.



Oczywiście zawsze możesz pospać dłużej i w wyjątkowych sytuacjach zmienić ten rozkład, ale pamiętaj, że powinny to być tylko wyjątki.