Siedmiominutowy trening dla całej rodziny

7-minutowy spalacz kalorii dla całej rodziny
Ruch
Nike Training
Wypróbuj ten trening dla całej rodziny, aby dodać wszystkim energii.
Spędzanie dużej ilości czasu w domu sprzyja siedzeniu przed różnymi ekranami. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić dzieciom czas na rozciąganie, ruch i zabawę. Oto trening dla całej rodziny, który doda dzieciakom energii.
Po godzinach spędzonych na nauce przed ekranem laptopa nie ma nic lepszego niż wysiłek fizyczny, a dzieci najlepiej wiedzą, co to jest dobra zabawa. Wspólny trening to idealna okazja, by zażyć razem trochę ruchu.
Detoks od biurka
Ten 7-minutowy trening pozwala rozluźnić się ciału po godzinach siedzenia przy biurku. Jeśli dzieciaki spędzają za dużo czasu przy ekranach, postaw je na nogi i zacznijcie się ruszać.
Dla większej frajdy rzuć im wyzwanie, aby spróbowały jak najdłużej utrzymać równowagę podczas unoszenia kolana na jednej nodze – kto przewróci się pierwszy, musi wykonać dodatkową kolejkę, a ten, kto wytrzyma najdłużej, wymyśla dodatkowe ćwiczenia dla całej rodziny.
Aby znaleźć więcej gier i aktywności, dzięki którym zachęcisz dzieci do ruchu, zapoznaj się z ćwiczeniami dla całej rodziny w aplikacji NTC.