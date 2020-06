Siedmiominutowy trening dla całej rodziny

Wypróbuj ten trening dla całej rodziny, aby dodać wszystkim energii.

Spędzanie dużej ilości czasu w domu sprzyja siedzeniu przed różnymi ekranami. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić dzieciom czas na rozciąganie, ruch i zabawę. Oto trening dla całej rodziny, który doda dzieciakom energii.



Po godzinach spędzonych na nauce przed ekranem laptopa nie ma nic lepszego niż wysiłek fizyczny, a dzieci najlepiej wiedzą, co to jest dobra zabawa. Wspólny trening to idealna okazja, by zażyć razem trochę ruchu.