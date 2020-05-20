7-minutowy spalacz kalorii dla całej rodziny

Ruch
Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020

Nike Training

Siedmiominutowy trening dla całej rodziny

Wypróbuj ten trening dla całej rodziny, aby dodać wszystkim energii.

Spędzanie dużej ilości czasu w domu sprzyja siedzeniu przed różnymi ekranami. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić dzieciom czas na rozciąganie, ruch i zabawę. Oto trening dla całej rodziny, który doda dzieciakom energii.

Po godzinach spędzonych na nauce przed ekranem laptopa nie ma nic lepszego niż wysiłek fizyczny, a dzieci najlepiej wiedzą, co to jest dobra zabawa. Wspólny trening to idealna okazja, by zażyć razem trochę ruchu.

Detoks od biurka

Ten 7-minutowy trening pozwala rozluźnić się ciału po godzinach siedzenia przy biurku. Jeśli dzieciaki spędzają za dużo czasu przy ekranach, postaw je na nogi i zacznijcie się ruszać.

Dla większej frajdy rzuć im wyzwanie, aby spróbowały jak najdłużej utrzymać równowagę podczas unoszenia kolana na jednej nodze – kto przewróci się pierwszy, musi wykonać dodatkową kolejkę, a ten, kto wytrzyma najdłużej, wymyśla dodatkowe ćwiczenia dla całej rodziny.

Aby znaleźć więcej gier i aktywności, dzięki którym zachęcisz dzieci do ruchu, zapoznaj się z ćwiczeniami dla całej rodziny w aplikacji NTC.

Zbierz dzieciaki i wykonajcie 7-minutowy trening dla całej rodziny

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Zbierz dzieciaki i wykonajcie 7-minutowy trening dla całej rodziny

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Data pierwszej publikacji: 18 maja 2020