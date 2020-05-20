Siedmiominutowy trening dla całej rodziny

Ten 7-minutowy trening pozwala rozluźnić się ciału po godzinach siedzenia przy biurku. Jeśli dzieciaki spędzają za dużo czasu przy ekranach, postaw je na nogi i zacznijcie się ruszać.



Dla większej frajdy rzuć im wyzwanie, aby spróbowały jak najdłużej utrzymać równowagę podczas unoszenia kolana na jednej nodze – kto przewróci się pierwszy, musi wykonać dodatkową kolejkę, a ten, kto wytrzyma najdłużej, wymyśla dodatkowe ćwiczenia dla całej rodziny.



Aby znaleźć więcej gier i aktywności, dzięki którym zachęcisz dzieci do ruchu, zapoznaj się z ćwiczeniami dla całej rodziny w aplikacji NTC.