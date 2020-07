Zachęć dzieci do ruchu i treningów z całą rodziną

Precz z nudą

Trening w Strefie sportu polega na tym, by podnosić wysoko kolana i wypychać łokcie do tyłu. Możesz uatrakcyjnić to proste ćwiczenie, proponując dzieciom wspólny marsz po całym domu podczas wykonywania każdego ruchu. Omijanie mebli i śpiewanie ulubionych piosenek może być niezwykle zabawne, gdy będziecie próbować na siebie nie wpaść. Zwycięża osoba, która najlepiej wykona ćwiczenia i nie przerwie śpiewania. W nagrodę może wybrać, co będziecie robić dziś wieczorem. Zaczynamy!



Gotowi… start!