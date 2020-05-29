Zachęć dzieci do ruchu i treningów z całą rodziną

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Ruch
Nike Training
Skorzystaj z tych wskazówek i przygotuj rodzinę do ruchu oraz zabawy.
Pora na rodzinną zbiórkę! Mamy dla Was trening, który zapewni odpowiednią dawkę rozrywki, sprawności i siły. Ćwiczenia zróżnicowane pod względem tempa i intensywności pozwolą Wam i Waszym dzieciom wycisnąć z siebie siódme poty i poczuć satysfakcję z wykonanego zadania.
Utrzymanie aktywności całej rodziny jest niezmiernie ważne. Często pochłania nas nauka lub praca, a tymczasem wspólne ćwiczenia to świetny sposób na wzmocnienie więzi rodzinnych. Pora więc zebrać całą rodzinę i ruszyć do strefy sportu. Może ona być gdziekolwiek, w ogrodzie lub salonie. Przygotujcie się na niezły wycisk.
Precz z nudą
Trening w Strefie sportu polega na tym, by podnosić wysoko kolana i wypychać łokcie do tyłu. Możesz uatrakcyjnić to proste ćwiczenie, proponując dzieciom wspólny marsz po całym domu podczas wykonywania każdego ruchu. Omijanie mebli i śpiewanie ulubionych piosenek może być niezwykle zabawne, gdy będziecie próbować na siebie nie wpaść. Zwycięża osoba, która najlepiej wykona ćwiczenia i nie przerwie śpiewania. W nagrodę może wybrać, co będziecie robić dziś wieczorem. Zaczynamy!
Gotowi… start!