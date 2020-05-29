Zachęć dzieci do ruchu i treningów z całą rodziną

Pora na rodzinną zbiórkę! Mamy dla Was trening, który zapewni odpowiednią dawkę rozrywki, sprawności i siły. Ćwiczenia zróżnicowane pod względem tempa i intensywności pozwolą Wam i Waszym dzieciom wycisnąć z siebie siódme poty i poczuć satysfakcję z wykonanego zadania.



Utrzymanie aktywności całej rodziny jest niezmiernie ważne. Często pochłania nas nauka lub praca, a tymczasem wspólne ćwiczenia to świetny sposób na wzmocnienie więzi rodzinnych. Pora więc zebrać całą rodzinę i ruszyć do strefy sportu. Może ona być gdziekolwiek, w ogrodzie lub salonie. Przygotujcie się na niezły wycisk.