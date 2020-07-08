Regeneracyjne smoothie z arbuza
Coaching
Nike Training
Przyspiesz regenerację po treningu dzięki niezwykle zdrowemu smoothie.
Arbuz to słodki letni owoc, który ma wiele ukrytych zalet – między innymi przyspiesza regenerację mięśni i łagodzi stan zapalny. Przekonaj się, jak dzięki pysznemu smoothie skorzystać z tych właściwości podczas regeneracji.
Ten wegański napój zawiera mnóstwo składników odżywczych, które pomogą Ci zmniejszyć ból mięśni i uzupełnić elektrolity po intensywnym treningu. Do tego jest łatwy do przyrządzenia i niesamowicie odświeżający. Dowiedz się dlaczego i wypróbuj poniższy przepis wraz z kilkoma poradami, które ułatwią Ci przygotowanie napoju i dopasowanie go do Twoich preferencji.
Wyjątkowe składniki (i dlaczego je uwielbiamy)
- Arbuz zawiera wiele składników odżywczych.
Ten słodki owoc ma naturalnie wysoki poziom likopenu, który – jak pokazują badania – łagodzi stan zapalny i ból mięśni, przyspieszając regenerację. Z kolei aminokwas cytrulina poprawia krążenie krwi i pobór tlenu, co może pozwolić Ci osiągać jeszcze lepsze wyniki. Dodatkowo arbuz składa się w 92% z wody, dzięki czemu pomaga nawodnić organizm po intensywnym wysiłku.
- Kalafior zagęszcza napój, nie wpływając na smak.
Spokojnie, smak smoothie nie zmieni się po dodaniu kalafiora i wciąż będziesz czuć głównie słodkość mango oraz arbuza. Ten dodatek sprawi za to, że napój będzie mieć kremową, niemal mleczną konsystencję – a Twoja dieta wzbogaci się o kolejną porcję warzyw.
Wskazówki dotyczące przygotowywania zdrowych posiłków
- Przygotuj zapas składników.
Trzymaj w lodówce kilka opakowań mrożonek, które można wykorzystać w każdej chwili.
- Podziel kalafior na porcje.
Potnij świeży kalafior na różyczki, ugotuj je na parze i zamroź, żeby mieć zapas gotowych porcji. To dobry pomysł, zwłaszcza jeśli czujesz się gorzej po zjedzeniu surowych warzyw.
- Przechowuj składniki z głową.
Zapakuj pojedyncze porcje mango i kalafiora razem do szczelnych pojemników i włóż je do zamrażarki. Jeśli masz ochotę na smoothie, wystarczy wrzucić zawartość jednego z pudełek do blendera razem z resztą składników.
Chcesz wprowadzić trochę zmian? Oto kilka pomysłów:
- Użyj dowolnego innego mleka.
Ten przepis nadaje się dla osób, które nie jedzą nabiału. A jeśli masz alergię na orzechy, możesz zastąpić mleko orzechowe kokosowym lub owsianym.
- Dodaj trochę białka.
Aby zoptymalizować proces regeneracji po treningu siłowym na budowanie masy, pomyśl nad dodaniem bezsmakowego białka w proszku (weganie mogą sięgnąć po białko roślinne). Możesz też dodać zwykły jogurt grecki, który jest wegetariański.
- Zmniejsz ilość cukru.
Możesz zastąpić mango owocami o niższej zawartości cukru, na przykład truskawkami czy jagodami.
- Sięgnij po inne nasiona.
Jeśli nie masz w swoich zapasach nasion konopi, możesz użyć nasion chia lub siemienia lnianego, które są bogatsze w błonnik, ale uboższe w białko.
Sposób przygotowania: regeneracyjne smoothie z arbuza
Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 5 minut
Całkowity czas: 5 minut
Składniki
152 g arbuza pokrojonego w kostki
100 g mrożonych różyczek kalafiora
40 g pokrojonego świeżego lub mrożonego mango
30 ml świeżego soku z limonki
180 ml mleka orzechowego
5 ml pyłku pszczelego (plus trochę dla ozdoby)
5 ml nasion konopi (plus trochę dla ozdoby)
Przygotowanie
- Wrzuć wszystkie składniki do blendera i zmiksuj, aż smoothie będzie mieć gładką konsystencję.
- Udekoruj pyłkiem pszczelim oraz nasionami konopi i wypij przez słomkę wielorazowego użytku. Smacznego!