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Regeneracyjne smoothie z arbuza

Coaching
Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2020

Nike Training

Przyspiesz regenerację po treningu dzięki niezwykle zdrowemu smoothie.

Arbuz to słodki letni owoc, który ma wiele ukrytych zalet – między innymi przyspiesza regenerację mięśni i łagodzi stan zapalny. Przekonaj się, jak dzięki pysznemu smoothie skorzystać z tych właściwości podczas regeneracji.

Ten wegański napój zawiera mnóstwo składników odżywczych, które pomogą Ci zmniejszyć ból mięśni i uzupełnić elektrolity po intensywnym treningu. Do tego jest łatwy do przyrządzenia i niesamowicie odświeżający. Dowiedz się dlaczego i wypróbuj poniższy przepis wraz z kilkoma poradami, które ułatwią Ci przygotowanie napoju i dopasowanie go do Twoich preferencji.

Wyjątkowe składniki (i dlaczego je uwielbiamy)

  1. Arbuz zawiera wiele składników odżywczych.
    Ten słodki owoc ma naturalnie wysoki poziom likopenu, który – jak pokazują badania – łagodzi stan zapalny i ból mięśni, przyspieszając regenerację. Z kolei aminokwas cytrulina poprawia krążenie krwi i pobór tlenu, co może pozwolić Ci osiągać jeszcze lepsze wyniki. Dodatkowo arbuz składa się w 92% z wody, dzięki czemu pomaga nawodnić organizm po intensywnym wysiłku.
  2. Kalafior zagęszcza napój, nie wpływając na smak.
    Spokojnie, smak smoothie nie zmieni się po dodaniu kalafiora i wciąż będziesz czuć głównie słodkość mango oraz arbuza. Ten dodatek sprawi za to, że napój będzie mieć kremową, niemal mleczną konsystencję – a Twoja dieta wzbogaci się o kolejną porcję warzyw.

Wskazówki dotyczące przygotowywania zdrowych posiłków

  1. Przygotuj zapas składników.
    Trzymaj w lodówce kilka opakowań mrożonek, które można wykorzystać w każdej chwili.
  2. Podziel kalafior na porcje.
    Potnij świeży kalafior na różyczki, ugotuj je na parze i zamroź, żeby mieć zapas gotowych porcji. To dobry pomysł, zwłaszcza jeśli czujesz się gorzej po zjedzeniu surowych warzyw.
  3. Przechowuj składniki z głową.
    Zapakuj pojedyncze porcje mango i kalafiora razem do szczelnych pojemników i włóż je do zamrażarki. Jeśli masz ochotę na smoothie, wystarczy wrzucić zawartość jednego z pudełek do blendera razem z resztą składników.

Chcesz wprowadzić trochę zmian? Oto kilka pomysłów:

  1. Użyj dowolnego innego mleka.
    Ten przepis nadaje się dla osób, które nie jedzą nabiału. A jeśli masz alergię na orzechy, możesz zastąpić mleko orzechowe kokosowym lub owsianym.
  2. Dodaj trochę białka.
    Aby zoptymalizować proces regeneracji po treningu siłowym na budowanie masy, pomyśl nad dodaniem bezsmakowego białka w proszku (weganie mogą sięgnąć po białko roślinne). Możesz też dodać zwykły jogurt grecki, który jest wegetariański.
  3. Zmniejsz ilość cukru.
    Możesz zastąpić mango owocami o niższej zawartości cukru, na przykład truskawkami czy jagodami.
  4. Sięgnij po inne nasiona.
    Jeśli nie masz w swoich zapasach nasion konopi, możesz użyć nasion chia lub siemienia lnianego, które są bogatsze w błonnik, ale uboższe w białko.
Regeneracyjne smoothie z arbuza

Sposób przygotowania: regeneracyjne smoothie z arbuza

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 5 minut
Całkowity czas: 5 minut

Składniki

152 g arbuza pokrojonego w kostki
100 g mrożonych różyczek kalafiora
40 g pokrojonego świeżego lub mrożonego mango
30 ml świeżego soku z limonki
180 ml mleka orzechowego
5 ml pyłku pszczelego (plus trochę dla ozdoby)
5 ml nasion konopi (plus trochę dla ozdoby)

Przygotowanie

  1. Wrzuć wszystkie składniki do blendera i zmiksuj, aż smoothie będzie mieć gładką konsystencję.
  2. Udekoruj pyłkiem pszczelim oraz nasionami konopi i wypij przez słomkę wielorazowego użytku. Smacznego!
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Data pierwszej publikacji: 9 czerwca 2020