Regeneracja z pianką do rolowania

Rolowanie pianką przynosi korzyści, jeśli wykonujesz je przed treningiem… lub po treningu. Lub z samego rana… a także przed snem. Widzisz, o co chodzi? Nieważne, kiedy to robisz. Ważne jest to, że to robisz oraz jak to robisz. Wielu ludzi roluje się rano, ponieważ dzięki temu odczuwają korzyści przez cały dzień, inni łączą to z ćwiczeniami, ponieważ mogą w ten sposób skupić się na całym ciele.



Optymalnym rozwiązaniem jest poświęcanie na rolowanie dziesięciu minut każdego dnia. Niektóre osoby ograniczają się do rolowania bolących miejsc przez 20 sekund, ale w ten sposób ciężko jest osiągnąć pożądane rezultaty. Lepiej poświęcić te dziesięć minut i skupić się na kilku miejscach, które najbardziej tego potrzebują.