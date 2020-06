Jak zresetować swoje ciało

Ważne jest to, jak spędzisz przerwę – powinna być zaplanowana tak samo, jak Twoje treningi. Zdaniem Ryana Flaherty'ego, dyrektora ds. wydajności w Nike, najlepszy sposób na odpoczynek to tydzień planowanego roztrenowania. Roztrenowanie, jak sama nazwa wskazuje, to ograniczenie liczby treningów i skupienie się na takich aktywnościach, które pozwalają ciału zregenerować się po dużym wysiłku. Nie chodzi o przekreślenie dotychczasowych osiągnięć, ale o odnowę, dzięki której znów będziesz mieć siłę, by dawać z siebie wszystko. Taki właśnie jest sens odpoczynku od treningów.