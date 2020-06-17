Wiemy, że wszystkie dzieciaki lubią gry. Z pewnego źródła wiemy też, że dorośli również je uwielbiają. Dlatego w tym treningu wezmą udział wszyscy członkowie rodziny. Powiedz rodzinie, że podłoga w pokoju czasem zamienia się w lawę. Możecie zacząć trening standardowo – od wypadów i przysiadów, mając pod nogami „zwykłą podłogę”. Jednak w chwili, gdy jedno z Was krzyknie „podłoga to lawa!”, wszyscy muszą przerwać ćwiczenie i natychmiast wskoczyć na sofę (lub cokolwiek innego znajdującego się w pobliżu), aby gorące podłoże nie poparzyło stóp!



Gdy „lawa” ostygnie, możecie zejść na podłogę i powrócić do wykonywania pajacyków i chodu gąsienicy, ale nie na długo – w każdej chwili, podczas każdego ćwiczenia lawa może powrócić (gdy znowu ktoś krzyknie, że jest lawą). Pamiętajcie, aby zachować czujność i w każdej chwili móc wskoczyć na bezpieczne terytorium.