Robi się gorąco. Wspólna zabawa z dziećmi w tę znaną grę zapewni całej rodzinie dawkę aktywności.

To gra stara jak świat (prawdopodobnie). To też świetny sposób na zapewnienie całej rodzinie ruchu. Mówimy o zabawie znanej pod nazwą „podłoga to lawa”. Chodzi w niej o to, aby unikać rozgrzanej podłogi przez podskakiwanie, podrygiwanie i odbijanie się.