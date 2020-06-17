Podłoga to lawa

Coaching
Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2020

Nike Training

Robi się gorąco. Wspólna zabawa z dziećmi w tę znaną grę zapewni całej rodzinie dawkę aktywności.

To gra stara jak świat (prawdopodobnie). To też świetny sposób na zapewnienie całej rodzinie ruchu. Mówimy o zabawie znanej pod nazwą „podłoga to lawa”. Chodzi w niej o to, aby unikać rozgrzanej podłogi przez podskakiwanie, podrygiwanie i odbijanie się.

Wiemy, że wszystkie dzieciaki lubią gry. Z pewnego źródła wiemy też, że dorośli również je uwielbiają. Dlatego w tym treningu wezmą udział wszyscy członkowie rodziny. Powiedz rodzinie, że podłoga w pokoju czasem zamienia się w lawę. Możecie zacząć trening standardowo – od wypadów i przysiadów, mając pod nogami „zwykłą podłogę”. Jednak w chwili, gdy jedno z Was krzyknie „podłoga to lawa!”, wszyscy muszą przerwać ćwiczenie i natychmiast wskoczyć na sofę (lub cokolwiek innego znajdującego się w pobliżu), aby gorące podłoże nie poparzyło stóp!

Gdy „lawa” ostygnie, możecie zejść na podłogę i powrócić do wykonywania pajacyków i chodu gąsienicy, ale nie na długo – w każdej chwili, podczas każdego ćwiczenia lawa może powrócić (gdy znowu ktoś krzyknie, że jest lawą). Pamiętajcie, aby zachować czujność i w każdej chwili móc wskoczyć na bezpieczne terytorium.

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Data pierwszej publikacji: 15 czerwca 2020