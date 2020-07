Podcast Trained: dlaczego ludzie śpią

Nikt nie rodzi się mistrzem. Na to trzeba sobie zapracować. Tą myślą kierują się twórcy podcastu Nike „Trained” opartego na nowościach z dziedziny fitnessu. Dzięki nim osiągniesz lepsze wyniki jako sportowiec i trener. Posłuchaj audycji, aby poznać najświeższe innowacje, ciekawostki i trendy, o których opowiedzą eksperci ze świata sportu.



Mimo wielu lat badań, prób klinicznych i postępu w biotechnologii nikomu jeszcze nie udało się rozszyfrować tajemnicy, dlaczego ludzie śpią. Jednak założyciel i dyrektor ośrodka Center for Human Sleep Science Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley dr Matthew Walker nie ustaje w wysiłkach. W tym odcinku Matthew, autor bestsellera New York Timesa pt. „Dlaczego śpimy”, opowiada o tym, jak sen reguluje wszystkie aspekty naszego życia, od łaknienia, przez nastrój i poziomy lęku, po czas reakcji. Następnie dzieli się pięcioma wskazówkami, których przestrzeganie może zapewnić dobry sen.