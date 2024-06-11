W trzecim odcinku serii naszymi gościniami były światowe gwiazdy sportu w osobach byłej olimpijki Alyssy Conley oraz zwyciężczyni US Open i French Open w tenisie na wózkach – Kgothatso Montjane. Podczas spotkania miały miejsce ożywione i inspirujące dyskusje na temat bezkompromisowej postawy, która jest konieczna, jeśli chce się małymi krokami podążać ku autentyczności. Owocem naszej rozmowy były też stwierdzenia, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, co zdrowie fizyczne, oraz że ograniczenia nie istnieją, jeśli chce się osiągnąć wielkość.



Październik był miesiącem dumy w Johannesburgu w RPA i z tej okazji firma Nike zorganizowała wydarzenie Be True – In Motion.



Wydarzenie to obejmowało różnorodne gry mające na celu poprawę samopoczucia i holistyczne zajęcia fitness, ale także specjalną serię podcastów we współpracy z Cnr Juta & De Beer, którą prowadzili Lwazi Madonsela i Ayabonga.