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Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2024
Czas czytania: 2 min

Bez poczucia dumy nie ma sportu

Co oznacza autentyczność

Bycie przecierającym szlaki artystą oznacza wierność sobie oraz dbanie o to, by osiąganie celów nie wpływało negatywnie na nasze samopoczucie. Obejrzyj rozmowę z młodym południowoafrykańskim artystą Haneemem Christianem o tym, co jest nam potrzebne, aby się rozwijać, oraz, jak ważne jest, by pozostać sobą w obliczu oczekiwań innych.

W pierwszym odcinku serii prowadzący goszczą młodego artystę Haneema Christiana z RPA, z którym rozmawiają o tym, co jest nam potrzebne, aby się rozwijać, oraz, jak ważne jest, by pozostać sobą w obliczu oczekiwań innych.

Obejrzyj ten odcinek już teraz, by poznać poglądy, doświadczenia i przemyślenia innych, oraz dowiedzieć się, jak na nowo definiują pojęcie dumy.

Październik był miesiącem dumy w Johannesburgu w RPA i z tej okazji firma Nike zorganizowała wydarzenie Be True – In Motion.

Wydarzenie to obejmowało różnorodne gry mające na celu poprawę samopoczucia i holistyczne zajęcia fitness, ale także specjalną serię podcastów we współpracy z Cnr Juta & De Beer, którą prowadzili Lwazi Madonsela i Ayabonga.

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Be True – W ruchu: podcast z Haneem Christian, Dbanie o siebie to priorytet

Bez poczucia dumy nie ma sportu

Dbanie o siebie to priorytet

Be True – W ruchu: podcast z Haneem Christian, Bezkompromisowa postawa

Bez poczucia dumy nie ma sportu

Bezkompromisowa postawa

Data pierwszej publikacji: 7 grudnia 2023