Bycie przecierającym szlaki artystą oznacza wierność sobie oraz dbanie o to, by osiąganie celów nie wpływało negatywnie na nasze samopoczucie. Obejrzyj rozmowę z młodym południowoafrykańskim artystą Haneemem Christianem o tym, co jest nam potrzebne, aby się rozwijać, oraz, jak ważne jest, by pozostać sobą w obliczu oczekiwań innych.



W pierwszym odcinku serii prowadzący goszczą młodego artystę Haneema Christiana z RPA, z którym rozmawiają o tym, co jest nam potrzebne, aby się rozwijać, oraz, jak ważne jest, by pozostać sobą w obliczu oczekiwań innych.



Obejrzyj ten odcinek już teraz, by poznać poglądy, doświadczenia i przemyślenia innych, oraz dowiedzieć się, jak na nowo definiują pojęcie dumy.



Październik był miesiącem dumy w Johannesburgu w RPA i z tej okazji firma Nike zorganizowała wydarzenie Be True – In Motion.



Wydarzenie to obejmowało różnorodne gry mające na celu poprawę samopoczucia i holistyczne zajęcia fitness, ale także specjalną serię podcastów we współpracy z Cnr Juta & De Beer, którą prowadzili Lwazi Madonsela i Ayabonga.