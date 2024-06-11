W drugim odcinku tej serii osoby prowadzące program wspólnie z aktywistą Thamim Dishem biorą pod lupę czyny, a nie tylko słowa. Thami opowiada, z czym wiąże się w dzisiejszych czasach nauczanie młodych ludzi, ale również uczenie się od nich. Rozmawiają też o tym, jak opór wobec utrwalonych norm obecny w młodzieży niesie ze sobą szanse na zmiany, których świat tak desperacko potrzebuje.



Obejrzyj ten odcinek już teraz oraz poznaj poglądy, doświadczenia i przemyślenia innych na temat tego, jak na nowo definiują pojęcie dumy.



Październik był miesiącem dumy w Johannesburgu w RPA i z tej okazji firma Nike zorganizowała wydarzenie Be True – In Motion.



Wydarzenie to obejmowało różnorodne gry mające na celu poprawę samopoczucia i holistyczne zajęcia fitness, ale także specjalną serię podcastów we współpracy z Cnr Juta & De Beer, którą prowadzili Lwazi Madonsela i Ayabonga.