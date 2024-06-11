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Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2024
Czas czytania: 2 min

Bez poczucia dumy nie ma sportu

Dbanie o siebie to priorytet

Zobacz, jak charyzmatyczny aktywista LGBTQIA+, Thami Dish, dzieli się spostrzeżeniami na temat tego, co oznacza bycie inkluzywnym, w jaki sposób przełamuje bariery w niespodziewanych miejscach dzięki swojej wrażliwości, oraz opowiada o tym, jak wielkie znaczenie ma dbanie o siebie, gdy Twoim celem jest wspieranie społeczności i stwarzanie jej możliwości przedstawienia swojej opinii.

W drugim odcinku tej serii osoby prowadzące program wspólnie z aktywistą Thamim Dishem biorą pod lupę czyny, a nie tylko słowa. Thami opowiada, z czym wiąże się w dzisiejszych czasach nauczanie młodych ludzi, ale również uczenie się od nich. Rozmawiają też o tym, jak opór wobec utrwalonych norm obecny w młodzieży niesie ze sobą szanse na zmiany, których świat tak desperacko potrzebuje.

Obejrzyj ten odcinek już teraz oraz poznaj poglądy, doświadczenia i przemyślenia innych na temat tego, jak na nowo definiują pojęcie dumy.

Październik był miesiącem dumy w Johannesburgu w RPA i z tej okazji firma Nike zorganizowała wydarzenie Be True – In Motion.

Wydarzenie to obejmowało różnorodne gry mające na celu poprawę samopoczucia i holistyczne zajęcia fitness, ale także specjalną serię podcastów we współpracy z Cnr Juta & De Beer, którą prowadzili Lwazi Madonsela i Ayabonga.

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Bezkompromisowa postawa

Be True – In Motion: Podcast z Thamim Dishem, Co oznacza autentyczność

Bez poczucia dumy nie ma sportu

Co oznacza autentyczność

Be True – In Motion: Podcast z Thamim Dishem, Bezkompromisowa postawa

Bez poczucia dumy nie ma sportu

Bezkompromisowa postawa

Data pierwszej publikacji: 11 czerwca 2024