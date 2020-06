Stwórz nowe nawyki dzięki skutecznej metodzie małych kroków

01 Postaraj się, aby nowy nawyk był naprawdę drobny.

Niezależnie od tego, o jakim nawyku myślisz – pamiętaj, aby był to nawyk, który naprawdę chcesz w sobie wykształcić, nie taki, do którego masz się zmuszać – zadbaj o to, aby był drobny i dokładnie sprecyzowany. Mówiąc, że nawyk ma być drobny, naprawdę uważam, że poprzeczka powinna być zawieszona nisko. Według moich badań ma to kluczowe znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Jeśli na przykład chcesz spać lepiej, drobnym nawykiem będzie ładowanie telefonu w kuchni, a nie w sypialni. Jeśli chcesz ćwiczyć regularniej – będzie to pakowanie torby na siłownię wieczorem. Jeśli natomiast danego dnia chcesz dać z siebie trochę więcej – powiedzmy, że chcesz zrobić dwadzieścia krokodylków zamiast dwóch – tym lepiej.