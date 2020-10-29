Stwórz nowe nawyki dzięki skutecznej metodzie małych kroków

Jeśli chcesz nieco zmienić swoją codzienną rutynę, możesz skorzystać z opracowanego przeze mnie systemu, który pomaga wprowadzać długotrwałe zmiany związane ze zdrowiem. Nazwałem go Drobnymi nawykami (ang. Tiny Habits).

Opracowałem tę metodę, ponieważ sam chciałem wykształcić w sobie nawyki, które pomagają dbać o zdrowie. Jestem behawiorystą na Uniwersytecie Stanforda, a 10 lat prowadzenia badań związanych z technologią nauczyło mnie jednego: zachowanie zmienia się dzięki prostym rzeczom.

Poświęciłem miesiące na badanie tego, jak wykształcić w sobie nawyki związane z ćwiczeniami, odżywianiem i regeneracją. Udało mi się zmienić swoje życie niemal bez wysiłku, ale byłem ciekawy, czy moja metoda sprawdzi się też u innych osób.