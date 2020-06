Poznaj pilates z Sue Bird

Dowiedz się, jak Sue Bird wykorzystuje pilates, aby wzmocnić mięśnie górnej części ciała, poprawić swoją postawę i osiągać lepsze wyniki na parkiecie. Oto trzy ćwiczenia opracowane przez trenerkę Sue, Susan King Borchardt. Każde z nich zostało opisane krok po kroku, więc możesz wykorzystać je podczas swoich treningów.



Nie zostaje się jedną z 20 najlepszych zawodniczek w historii WNBA bez świadomości tego, że wykonywanie ćwiczeń zwiększających siłę i wytrzymałość jest absolutną koniecznością. Rozgrywająca Seattle Storm Sue Bird – prawdopodobnie najwybitniejsza zawodniczka grająca kiedykolwiek w WNBA – doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Tajna broń, dzięki której zachowuje sprawność fizyczną, to pilates.



Wykonywane ćwiczenia pozwalają jej w większym stopniu angażować mięśnie tułowia, skupić się na swojej postawie i sposobie, w jaki oddycha, oraz zwiększyć siłę i świadomość swojego ciała. „Pilates to ważny element uzupełniający jej trening” – mówi trenerka Sue, Susan King Borchardt, która pracuje również jako konsultantka ds. wydajności sportowców w drużynie Storm. „Nie chodzi o to, aby wykonać te ćwiczenia jednorazowo – efekty biorą się z regularności”.