Pewność siebie podczas trenowania z dziećmi
Ruch
Nike Training
Jak wykorzystać pozytywny przekaz, aby pomóc dzieciom czerpać ze sportu jak największe korzyści.
Zachęcenie dzieci do aktywności w momencie, gdy nie możemy wychodzić na zewnątrz, to prawdziwe wyzwanie. W tym artykule jedna z naszych trenerek Nike Made to Play dzieli się swoimi radami związanymi z motywowaniem dzieci do ruchu. Mała podpowiedź: dobra zabawa to podstawa.
Dbanie o aktywność dzieci w momencie, gdy nie możemy wychodzić na zewnątrz, to prawdziwe wyzwanie. Zapytaliśmy więc zespół Nike Made to Play, jak zachęcić dzieci do ruchu dzięki sześciu zasadom treningowym. Nasi trenerzy Made to Play mobilizują do ruchu 17 milionów dzieci na całym świecie, więc dobrze wiedzą, co robić. W tym tygodniu o budowaniu pewności siebie opowie Julia Winkler, trenerka młodzieżowego programu piłkarskiego Berlin Kickt.
Pewność siebie przede wszystkim
„Zawsze pamiętaj o najważniejszej rzeczy: dobrej zabawie” – mówi Julia, która po kontuzji zrezygnowała z kariery półprofesjonalnej piłkarki i pokochała bycie trenerką. Teraz jej głównym celem jest motywowanie dzieci do aktywności fizycznej i rodzinnego trenowania. Przypomina nam wszystkim, jak ważne jest pozytywne nastawienie i dzielenie się radością z bliskimi.
Kibicowanie swoim dzieciom sprawia, że czują się one jak zwycięzcy, co ma ogromny wpływ na ich pewność siebie. „Dzieci, które uprawiają sport z rodzicami, są z siebie dumne. To podnosi ich samoocenę”. Wiemy, że tytuł największego fana od dawna jest Twój, ale jeśli chodzi o sport, musisz jeszcze głośniej dopingować swoje pociechy, chwalić je i cieszyć się z ich osiągnięć bardziej niż zwykle.
„Dzieci, które uprawiają sport z rodzicami, są z siebie dumne. To podnosi ich samoocenę”.
Julia Winkler, trenerka, Berlin Kickt
Wyznacz cele
Dostrzeganie postępów również buduje pewność siebie u dziecka. „Poświęć chwilę, aby usiąść z dzieciakami i ustalić krótko- i długoterminowe cele na następny tydzień. Narysujcie lub opiszcie je i powieście na lodówce” – sugeruje Julia. Podczas pracy z dziećmi Julia zachęca je do decydowania o ich treningu. „Należy być otwartym na pomysły dzieci i stworzyć rytuał związany z regularnym uprawianiem sportu. Trenowanie o tej samej godzinie każdego dnia i zaplanowanie harmonogramu zwiększa poczucie bezpieczeństwa u dzieci”.
W aplikacji NTC znajdziesz więcej porad treningowych od profesjonalistów z Made to Play.
Wyznacz cele
Dostrzeganie postępów również buduje pewność siebie u dziecka. „Poświęć chwilę, aby usiąść z dzieciakami i ustalić krótko- i długoterminowe cele na następny tydzień. Narysujcie lub opiszcie je i powieście na lodówce” – sugeruje Julia. Podczas pracy z dziećmi Julia zachęca je do decydowania o ich treningu. „Należy być otwartym na pomysły dzieci i stworzyć rytuał związany z regularnym uprawianiem sportu. Trenowanie o tej samej godzinie każdego dnia i zaplanowanie harmonogramu zwiększa poczucie bezpieczeństwa u dzieci”.
W aplikacji NTC znajdziesz więcej porad treningowych od profesjonalistów z Made to Play.