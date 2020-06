Pewność siebie podczas trenowania z dziećmi

Jak wykorzystać pozytywny przekaz, aby pomóc dzieciom czerpać ze sportu jak największe korzyści.

Zachęcenie dzieci do aktywności w momencie, gdy nie możemy wychodzić na zewnątrz, to prawdziwe wyzwanie. W tym artykule jedna z naszych trenerek Nike Made to Play dzieli się swoimi radami związanymi z motywowaniem dzieci do ruchu. Mała podpowiedź: dobra zabawa to podstawa.



Dbanie o aktywność dzieci w momencie, gdy nie możemy wychodzić na zewnątrz, to prawdziwe wyzwanie. Zapytaliśmy więc zespół Nike Made to Play, jak zachęcić dzieci do ruchu dzięki sześciu zasadom treningowym. Nasi trenerzy Made to Play mobilizują do ruchu 17 milionów dzieci na całym świecie, więc dobrze wiedzą, co robić. W tym tygodniu o budowaniu pewności siebie opowie Julia Winkler, trenerka młodzieżowego programu piłkarskiego Berlin Kickt.