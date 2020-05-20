Pewność siebie podczas trenowania z dziećmi

„Zawsze pamiętaj o najważniejszej rzeczy: dobrej zabawie” – mówi Julia, która po kontuzji zrezygnowała z kariery półprofesjonalnej piłkarki i pokochała bycie trenerką. Teraz jej głównym celem jest motywowanie dzieci do aktywności fizycznej i rodzinnego trenowania. Przypomina nam wszystkim, jak ważne jest pozytywne nastawienie i dzielenie się radością z bliskimi.



Kibicowanie swoim dzieciom sprawia, że czują się one jak zwycięzcy, co ma ogromny wpływ na ich pewność siebie. „Dzieci, które uprawiają sport z rodzicami, są z siebie dumne. To podnosi ich samoocenę”. Wiemy, że tytuł największego fana od dawna jest Twój, ale jeśli chodzi o sport, musisz jeszcze głośniej dopingować swoje pociechy, chwalić je i cieszyć się z ich osiągnięć bardziej niż zwykle.