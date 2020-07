Osiągnij cele dzięki codziennym nawykom

Jak dobrze zacząć i zakończyć dzień i skupić się na „nawykach prowadzących do celu”

Czy zastanawiasz się czasami, dlaczego każdego ranka i wieczora wykonujesz takie same nawyki? Zawsze śpisz po tej samej stronie łóżka, pijesz taką samą kawę, jesz takie same posiłki i wykonujesz te same ćwiczenia. To, że wszystkie te czynności wykonujesz z przyzwyczajenia, wcale nie oznacza, że są „złe” — być może to całkiem normalne i zdrowe nawyki. Chodzi o to, aby mieć jasno określony cel. To jest ważne.



Tych, którzy odnoszą największe sukcesy, od reszty odróżniają „nawyki prowadzące do celu”, czyli takie, które czemuś konkretnemu służą i zostały celowo wprowadzone, aby pomóc w osiągnięciu czegoś.



Moim zdaniem wartościowe nawyki poranne i wieczorne są jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających odblokować potencjał człowieka. To one dają pozytywną energię oraz pozwalają pokazać światu, że wiesz, w którym kierunku zmierzasz — dokładnie wiesz, po co inwestujesz swój czas w określone ćwiczenia — i że nie zachwiejesz się na tej drodze.