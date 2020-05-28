Osiągnij cele dzięki codziennym nawykom

Aby wyrobić w sobie takie nawyki, zacznij od poświęcenia 10 minut rano i wieczorem na robienie czegoś, co sprawia Ci przyjemność, a jednocześnie wspiera Cię w dążeniu do celu. Być może już masz solidne przyzwyczajenia, które wystarczy tylko odrobinę zmodyfikować lub wzbogacić.



Jeśli na przykład chcesz ogólnie lepiej się czuć i efektywniej pracować, każdego ranka możesz zadbać o dobre nawodnienie organizmu, pomedytować kilka minut, a potem wskoczyć w buty do biegania albo odbyć jedną z naszych minilekcji jogi. Wieczorami możesz zażyć relaksu przy ulubionej muzyce, analizując mijający dzień i przygotowując plan na następny. Takie drobne kroki początkowo mogą wydawać się nieistotne, ale z czasem ich pozytywny efekt się kumuluje i zaczyna mieć wpływ na codzienne życie.



Podejdź więc do sprawy szczerze i bez względu na to, czy dopiero zamierzasz wyrobić nowe nawyki, czy chcesz tylko poprawić istniejące, zastanów się, jaka jest ich wartość z punktu widzenia obranych przez Ciebie celów. Zadaj sobie takie pytania: „Czy dzięki tym nawykom moje poranki są lepsze? Czy wieczorem pozwalają mi się rozluźnić i utrzymać na właściwym kursie?”.