Osiągnij cele dzięki codziennym nawykom
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Jak dobrze zacząć i zakończyć dzień i skupić się na „nawykach prowadzących do celu”
Czy zastanawiasz się czasami, dlaczego każdego ranka i wieczora wykonujesz takie same nawyki? Zawsze śpisz po tej samej stronie łóżka, pijesz taką samą kawę, jesz takie same posiłki i wykonujesz te same ćwiczenia. To, że wszystkie te czynności wykonujesz z przyzwyczajenia, wcale nie oznacza, że są „złe” — być może to całkiem normalne i zdrowe nawyki. Chodzi o to, aby mieć jasno określony cel. To jest ważne.
Tych, którzy odnoszą największe sukcesy, od reszty odróżniają „nawyki prowadzące do celu”, czyli takie, które czemuś konkretnemu służą i zostały celowo wprowadzone, aby pomóc w osiągnięciu czegoś.
Moim zdaniem wartościowe nawyki poranne i wieczorne są jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających odblokować potencjał człowieka. To one dają pozytywną energię oraz pozwalają pokazać światu, że wiesz, w którym kierunku zmierzasz — dokładnie wiesz, po co inwestujesz swój czas w określone ćwiczenia — i że nie zachwiejesz się na tej drodze.
„»Nawyki prowadzące do celu« to rytuały, które zostały przemyślane i mają za zadanie ułatwić osiągnięcie osobistych celów”.
Aby wyrobić w sobie takie nawyki, zacznij od poświęcenia 10 minut rano i wieczorem na robienie czegoś, co sprawia Ci przyjemność, a jednocześnie wspiera Cię w dążeniu do celu. Być może już masz solidne przyzwyczajenia, które wystarczy tylko odrobinę zmodyfikować lub wzbogacić.
Jeśli na przykład chcesz ogólnie lepiej się czuć i efektywniej pracować, każdego ranka możesz zadbać o dobre nawodnienie organizmu, pomedytować kilka minut, a potem wskoczyć w buty do biegania albo odbyć jedną z naszych minilekcji jogi. Wieczorami możesz zażyć relaksu przy ulubionej muzyce, analizując mijający dzień i przygotowując plan na następny. Takie drobne kroki początkowo mogą wydawać się nieistotne, ale z czasem ich pozytywny efekt się kumuluje i zaczyna mieć wpływ na codzienne życie.
Podejdź więc do sprawy szczerze i bez względu na to, czy dopiero zamierzasz wyrobić nowe nawyki, czy chcesz tylko poprawić istniejące, zastanów się, jaka jest ich wartość z punktu widzenia obranych przez Ciebie celów. Zadaj sobie takie pytania: „Czy dzięki tym nawykom moje poranki są lepsze? Czy wieczorem pozwalają mi się rozluźnić i utrzymać na właściwym kursie?”.
„Drobne kroki początkowo mogą wydawać się nieistotne, ale z czasem ich pozytywny efekt się kumuluje i zaczyna mieć wpływ na codzienne życie”.
Jeśli chcesz mieć dobry cały dzień, postaraj się go dobrze zacząć i odwrotnie. Z czasem to zaprocentuje pod względem ogólnej jakości Twojego życia. Wartościowe nawyki poranne dadzą Ci energię na wiele godzin, a wieczorna zaduma pomoże Ci znaleźć motywację do wstania i działania następnego dnia.
Jesteśmy swoimi nawykami i zmierzamy tam, gdzie skierujemy naszą energię. Wykorzystaj więc codzienne nawyki, aby zapanować nad swoim życiem i robić to, co naprawdę Cię interesuje.