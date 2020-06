Ogranicz ból mięśni za pomocą ruchu

Nie chodzi o to, żeby kolejnego dnia ćwiczyć do upadłego. Dobry pomysł to np. lekki spacer, krótki bieg, 15-minutowe ćwiczenia rozciągające lub trening jogi w aplikacji NTC, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez aktywną regenerację. Celem jest zwiększenie temperatury ciała oraz pobudzenie krążenia, co przełoży się na szybsze wypłukanie z mięśni kwasu mlekowego, który jest źródłem bólu.



Choć brzmi to zaskakująco, skoro to właśnie ruch powoduje w tej sytuacji ból, dzięki temu ciało regeneruje się szybciej. Gdy następnym razem Twoje mięśnie będą obolałe, wypróbuj aktywną regenerację – to najlepsze rozwiązanie po wymagającym treningu.