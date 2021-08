Po zakończonej rywalizacji ekipa Chrisa idzie coś zjeść, a potem rusza zrelaksować się na plaży. Jeśli są w nastroju, idą połowić ryby lub ponurkować. Czasami zatrzymują się też, aby posłuchać zespołu Pantime Steel, co Chris robi od dziecka. „Słuchałem, jak grają na steel pan każdego dnia, aż byłem na tyle duży, że sam mogłem dołączyć do grupy, której częścią jestem cały czas” – wspomina. Podobnie jak w przypadku żeglowania „chodzi o rytm, jednostajne ruchy i pozostawanie w harmonii z tym, co nas otacza” – mówi. To uczucie, którego nigdy nie przestanie szukać.



Porządny sen jest Chrisowi niezbędny. Jako że wstaje o 6 rano, kładzie się spać dość wcześnie. Udało mu się dojść tak daleko w żeglowaniu właśnie dzięki takiej samodyscyplinie – oraz miłości do przyrody. „Wiatr wiejący w żagle, poruszający wodę… Łódź płynie dzięki sile natury, to niesamowita sprawa. Właśnie dlatego żegluję”.