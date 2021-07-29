„Każdy ma swoją rolę” – tłumaczy. „Czasami sprowadza się to do współpracy ze swoją ekipą i wiary w nią”. Podczas rejsu wiele może się wydarzyć, ale odpowiednio wyszkolona ekipa jest w stanie sobie z tym poradzić. Podobnie jak Chris pozostali członkowie również trenują od lat. „Aby być profesjonalnym żeglarzem, trzeba znać swoją łódź, mieć samodyscyplinę i umieć czytać wodę” – mówi. Mimo że robi to od lat, przed regatami Chris nadal czuje adrenalinę. „Gdy jestem na wodzie i patrzę, jak wiatr wypełnia łódź życiem, czuję, że taka chwila jest warta wszystkiego” – opowiada. Te lokalne wyścigi pomagają mu przygotować się na większe regaty, które tradycyjnie odbywają się w Grenadzie. Stawał już w nich na podium, ale tylko na drugim stopniu. Ambitny żeglarz ma nadzieję, że kiedyś uda mu się zająć pierwsze miejsce.

Ta wytrwałość ma kluczowe znaczenie dla żeglarskiej kariery Chrisa – ponieważ nie zawsze było łatwo. Chris otwarcie mówi o trudnościach jego rodziny z finansowaniem jego żeglarskiej pasji, o tym, że na wyspie jest to sport głównie dla osób o białej skórze, oraz o rasizmie, którego doświadczał.

„Gdy zaczynałem, była tylko trójka dzieciaków z taką samą karnacją jak moja. Pozostali mieli białą skórę” – wspomina Chris. „Można było odczuć, że się na nas patrzą. Było to zniechęcające. Ostatecznie poszedłem tam jednak nauczyć się czegoś nowego”.