Moc energetycznej playlisty

Jak przygotować ciało i umysł do treningu dzięki muzyce.

Muzyka to potężny motywator. Czasami to właśnie dzięki niej jesteśmy w stanie wziąć się w garść i zacząć ćwiczyć. W tym artykule Nike Master Trainer Kirsty Godso dzieli się wskazówkami na temat najbardziej motywujących utworów i podpowiada, gdzie ich szukać.



Ćwiczenia i muzyka są ze sobą nierozerwalnie związane – nie jest żadną tajemnicą, że energetyczne utwory są pomocne podczas ćwiczeń.



Muzyka dodaje mi motywacji także przed treningiem. Gdy jestem zmęczona lub w złym humorze i nie mam ochoty na ćwiczenia, zastrzyk energii w postaci kilku minut dynamicznej muzyki potrafi całkowicie zmienić moje nastawienie.



Wystarczy, że posłucham trochę klasycznego hip-hopu, a zły humor i znużenie znikają w mgnieniu oka. Jestem gotowa do akcji!