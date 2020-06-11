Moc energetycznej playlisty

Pobudź się do działania dzięki energetycznej playliście
Ruch
Kirsty Godso
Kirsty Godso
Jak przygotować ciało i umysł do treningu dzięki muzyce.
Muzyka to potężny motywator. Czasami to właśnie dzięki niej jesteśmy w stanie wziąć się w garść i zacząć ćwiczyć. W tym artykule Nike Master Trainer Kirsty Godso dzieli się wskazówkami na temat najbardziej motywujących utworów i podpowiada, gdzie ich szukać.
Ćwiczenia i muzyka są ze sobą nierozerwalnie związane – nie jest żadną tajemnicą, że energetyczne utwory są pomocne podczas ćwiczeń.
Muzyka dodaje mi motywacji także przed treningiem. Gdy jestem zmęczona lub w złym humorze i nie mam ochoty na ćwiczenia, zastrzyk energii w postaci kilku minut dynamicznej muzyki potrafi całkowicie zmienić moje nastawienie.
Wystarczy, że posłucham trochę klasycznego hip-hopu, a zły humor i znużenie znikają w mgnieniu oka. Jestem gotowa do akcji!
Jak przygotować ciało i umysł do treningu dzięki muzyce.
Muzyka to potężny motywator. Czasami to właśnie dzięki niej jesteśmy w stanie wziąć się w garść i zacząć ćwiczyć. W tym artykule Nike Master Trainer Kirsty Godso dzieli się wskazówkami na temat najbardziej motywujących utworów i podpowiada, gdzie ich szukać.
Ćwiczenia i muzyka są ze sobą nierozerwalnie związane – nie jest żadną tajemnicą, że energetyczne utwory są pomocne podczas ćwiczeń.
Muzyka dodaje mi motywacji także przed treningiem. Gdy jestem zmęczona lub w złym humorze i nie mam ochoty na ćwiczenia, zastrzyk energii w postaci kilku minut dynamicznej muzyki potrafi całkowicie zmienić moje nastawienie.
Wystarczy, że posłucham trochę klasycznego hip-hopu, a zły humor i znużenie znikają w mgnieniu oka. Jestem gotowa do akcji!
Jestem na bieżąco z nowościami, a znajomi DJ-e podsyłają mi nowe kawałki. Pewnie dlatego, gdy publikuję film z ćwiczeniami w mediach społecznościowych, połowa komentarzy to pytania o muzykę.
Część mojej pracy polega na byciu dilerką energii, która pomaga swoim klientom podchodzić z entuzjazmem do ćwiczeń – energetyczna muzyka jest mi do tego niezbędna.
Jestem na bieżąco z nowościami, a znajomi DJ-e podsyłają mi nowe kawałki. Pewnie dlatego, gdy publikuję film z ćwiczeniami w mediach społecznościowych, połowa komentarzy to pytania o muzykę.
Część mojej pracy polega na byciu dilerką energii, która pomaga swoim klientom podchodzić z entuzjazmem do ćwiczeń – energetyczna muzyka jest mi do tego niezbędna.