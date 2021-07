Nowe zwyciężczynie: Megan Rapinoe i Sue Bird

Sue Bird i Megan Rapinoe zdefiniowały doskonałość i długowieczność w swoich sportach, jednak ich wpływ wykracza daleko poza boisko.

Inspirowanie kolejnych pokoleń sprawia, że na scenę wschodzą nowe liderki. Spotkaliśmy się z Sue i Megan, aby porozmawiać z nimi o tym, jak zmienił je sport.

SUE: Od czego zacząć?

MEGAN: Zawsze zwracam uwagę na to, że sportsmenki, zwłaszcza te topowe, dorastają w bardzo specyficznym środowisku. Odkładając na bok moje doświadczenia z gry w reprezentacji kraju czy Sue z WNBA i kadry, kobiety będące czołowymi specjalistkami w swoich dziedzinach rzadko mogą liczyć na towarzystwo innych kobiet. Zwykle jesteś jedyną kobietą lub jedną z zaledwie kilku. U mnie tak to zawsze wyglądało.

SUE: Moim zdaniem te kwestie się łączą. Przebywasz w otoczeniu osób, które również uwielbiają rywalizację, być może są też bardziej agresywne i bardziej ambitne. Druga strona to kwestie fundamentalne – to, kim jestem, rzeczy, na których mi zależy, wartości, które wyznaję, to, jak podchodzę do różnych sytuacji – sport pomógł mi to wszystko ukształtować. Można powiedzieć, że dzięki sportowi poznałam życie.

MEGAN: Ma to przełożenie na to, jak współistniejesz w świecie, jak radzisz sobie z konfliktami i odmiennymi opiniami. Poza twoją bezpieczną strefą również są osoby, które przechodzą przez to samo. Dochodzisz do punktu, gdy myślisz sobie, że nie ma nic dziwnego w tym, że czujesz się w określony sposób. Chodzi o wszystkie te problemy związane z kobiecym sportem, takie jak niedostateczna reprezentacja czy niedofinansowanie. Nagle widzisz, że inne osoby również podchodzą do tego w ten sam sposób, mają na ten temat takie samo zdanie.

SUE: To wspólnota doświadczeń.