Bądź tu i teraz podczas ćwiczeń

Sposób myślenia
Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2020

Nike Training

Dzięki tym strategiom zachowasz skupienie i spojrzysz w głąb siebie.

Żyjąc z dnia na dzień, łatwo pogrążyć się w negatywnych myślach, zwłaszcza obecnie. W tym filmie trenerzy Nike Master Trainer Branden Collinsworth i Alex Silver-Fagan dzielą się wskazówkami, które pomogą Ci zachować trzeźwość umysłu niezależnie od sytuacji. Dowiedz się, jak radzić sobie ze stresem, osiągać lepsze wyniki i skupiać się na tym, co naprawdę istotne, dzięki tym prostym strategiom.

Joga i medytacja mindfulness pomagają zanurzyć się w chwili obecnej – przypominają nam, co mamy i kim jesteśmy. Gdy następnym razem poczujesz, że Twoje myśli skręcają w stronę niepokoju o przyszłość lub żalu z powodu przeszłych wydarzeń, daj sobie chwilę na oddech i odzyskanie koncentracji. Trenerzy Nike Master Trainer Branden Collinsworth i Alex Silver-Fagan pokażą Ci, jak zwiększyć swoją uważność zarówno podczas ćwiczeń jogi, jak i na co dzień.

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Lepsza koncentracja podczas ćwiczeń, Dołącz do Nike Training Club

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Data pierwszej publikacji: 2 czerwca 2020