Kąpiele z solą Epsom na ból mięśni

Ta wypróbowana metoda to jeden z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się bólu mięśni.

Regeneracja to jeden z najlepszych sposobów na utrzymanie treningowej rutyny. W tym artykule Ryan Flaherty wyjaśnia, jak zwalczyć ból mięśni i kontynuować trening każdego kolejnego dnia.



Aktywność fizyczna może powodować zakwasy, które niejednokrotnie zniechęcają nas do podjęcia wysiłku dzień po treningu. Dlatego ważne jest, by nauczyć się radzić sobie z bólem i odpowiednio regenerować swój organizm. Moja najlepsza rada to wziąć kąpiel z solą Epsom – to metoda, która sprawdza się od lat.



Kupisz ją w każdym sklepie spożywczym, aptece lub drogerii. Nie chodzi o jakąś konkretną markę. Polecam wziąć taką kąpiel wieczorem. Zawodowi sportowcy wychładzają swoje ciało po wysiłku, biorąc kąpiel z dużą ilością lodu, ale samo zimno nie wystarczy, by odpowiednio zregenerować organizm.



Oto co należy zrobić:

Weź pierwszą kąpiel wieczorem po treningu – właściwości soli Epsom zadziałają, jeszcze zanim pojawią się pierwsze zakwasy. Woda musi być tak gorąca, jak to tylko dla Ciebie możliwe. Rozpuść sól w wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu – są to zwykle dwie szklanki soli na wannę pełną wody. Kąpiel powinna trwać od 15 do 20 minut.

Kąpiele z solą Epsom to sprawdzona i przebadana metoda regeneracji organizmu, znana od wielu lat. Nie musisz już martwić się o zakwasy – daj z siebie wszystko podczas treningu i zwalcz ból mięśni wieczorną kąpielą z solą Epsom.