Jak zachęcić dzieci do ruchu

To dobry punkt wyjścia. Cutaia sugeruje, aby po kilku tygodnia regularnych ćwiczeń zadać dzieciom pytania, takie jak: „jak czujesz się w swoim ciele?” lub „co jest w stanie zrobić twoje ciało, mimo że wydawało ci się to niemożliwe?”. W ten sposób pomożesz im wykształcić zdrową relację ze swoim ciałem, a umysł zajmie się resztą. „Pozwól biologii robić swoje. Zmuszenie dzieci do czegokolwiek nie ma sensu” – mówi. „Jako że mamy naturalne predyspozycje do ruchu, gdy dzieci będą zażywać go wystarczająco często, zrozumieją, że jest to dla nich dobre”.



Mimo że opowiadanie dzieciom o korzyściach wynikających z ruchu wydaje się dobrym pomysłem, lepiej odpuścić sobie kwestie biologii. „Dorośli mają skłonność do robienia czegoś, gdy da się to wyjaśnić naukowo, natomiast dla dzieci większą inspiracją są historie” – mówi Brian Nunez, Nike Master Trainer.



Zamiast mówić im, że dzięki przysiadom z wyskokiem będą miały silne nogi, lepiej opowiedzieć im o głodnej żabie, która dzięki silnym i szybkim nogom jest w stanie przeskoczyć nad stawem, aby złapać więcej much, i powiedzieć, że dzięki temu ćwiczeniu też będą silniejsze i szybsze. Następnym razem podczas wykonywania ćwiczeń na szybkość, takich jak pajacyki, opowiedz dzieciom, że ich ulubiony tancerz czy koszykarz porusza się tak szybko właśnie dzięki takim ćwiczeniom.



Gdy opowiadasz im o jakimś zagadnieniu, łącząc je z kwestiami, które rozumieją lub na których im zależy, zwiększasz szanse na to, że będą wykonywały ćwiczenia z przyjemnością.