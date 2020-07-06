Jak zachęcić dzieci do ruchu

Jak zmotywować dzieci do ruchu
Coaching
Nike Training
Nie da się tak po prostu przekonać dzieci do ćwiczeń. Trzeba zadbać o element zabawy.
Zachęć dzieci do ruchu każdego dnia, wykonując z nimi zabawne ćwiczenia, które dodadzą im energii. Mamy dla Ciebie kilka wskazówek dotyczących zadawania dzieciom pytań, które pomogą im zrozumieć, że dzięki ruchowi czują się lepiej.
Przekonanie dzieci do tego, że aktywność fizyczna to coś przyjemnego, to zaledwie połowa sukcesu. Druga połowa? Zadbanie o to, by same chciały się poruszać i wykonywały ćwiczenia z własnej woli.
Podobnie jak w przypadku dorosłych, „nie da się zmusić dzieci do polubienia czegoś” – mówi Diana Cutaia, założycielka Coaching Peace Consulting współpracująca z zespołem Nike ds. wspływu na społeczeństwo. „Można jednak zachęcić je do refleksji, tak aby same wyciągnęły własne wnioski”.
Poproś dziecko, aby przez pięć kolejnych dni wykonywało z Tobą ćwiczenia z programu Przygoda z ćwiczeniami opracowanego przez Briana i Bellę Nunezów lub zaangażuj je w inną energetyczną aktywność (np. grę w berka na podwórku). „Każdego ranka, zaczynając od drugiego dnia, pytaj je o to, jak się czuje” – tłumaczy Cutaia. Oto kilka przykładowych pytań: „czujesz się dziś inaczej?”, „czujesz, że masz więcej energii?”, „spało ci się dziś lepiej?”, „masz ochotę na więcej podobnych ćwiczeń?”. Dzięki takim pytaniom pomożesz dziecku zdać sobie sprawę z efektów ćwiczeń, których samo mogłoby nie zauważyć, a ono nie będzie miało poczucia, że jest do czegoś „nakłaniane”.
„Dorośli mają skłonność do robienia czegoś, gdy da się to wyjaśnić naukowo, natomiast dla dzieci większą inspiracją są historie”.
Brian Nunez, Nike Master Trainer
To dobry punkt wyjścia. Cutaia sugeruje, aby po kilku tygodnia regularnych ćwiczeń zadać dzieciom pytania, takie jak: „jak czujesz się w swoim ciele?” lub „co jest w stanie zrobić twoje ciało, mimo że wydawało ci się to niemożliwe?”. W ten sposób pomożesz im wykształcić zdrową relację ze swoim ciałem, a umysł zajmie się resztą. „Pozwól biologii robić swoje. Zmuszenie dzieci do czegokolwiek nie ma sensu” – mówi. „Jako że mamy naturalne predyspozycje do ruchu, gdy dzieci będą zażywać go wystarczająco często, zrozumieją, że jest to dla nich dobre”.
Mimo że opowiadanie dzieciom o korzyściach wynikających z ruchu wydaje się dobrym pomysłem, lepiej odpuścić sobie kwestie biologii. „Dorośli mają skłonność do robienia czegoś, gdy da się to wyjaśnić naukowo, natomiast dla dzieci większą inspiracją są historie” – mówi Brian Nunez, Nike Master Trainer.
Zamiast mówić im, że dzięki przysiadom z wyskokiem będą miały silne nogi, lepiej opowiedzieć im o głodnej żabie, która dzięki silnym i szybkim nogom jest w stanie przeskoczyć nad stawem, aby złapać więcej much, i powiedzieć, że dzięki temu ćwiczeniu też będą silniejsze i szybsze. Następnym razem podczas wykonywania ćwiczeń na szybkość, takich jak pajacyki, opowiedz dzieciom, że ich ulubiony tancerz czy koszykarz porusza się tak szybko właśnie dzięki takim ćwiczeniom.
Gdy opowiadasz im o jakimś zagadnieniu, łącząc je z kwestiami, które rozumieją lub na których im zależy, zwiększasz szanse na to, że będą wykonywały ćwiczenia z przyjemnością.
To dobry punkt wyjścia. Cutaia sugeruje, aby po kilku tygodnia regularnych ćwiczeń zadać dzieciom pytania, takie jak: „jak czujesz się w swoim ciele?” lub „co jest w stanie zrobić twoje ciało, mimo że wydawało ci się to niemożliwe?”. W ten sposób pomożesz im wykształcić zdrową relację ze swoim ciałem, a umysł zajmie się resztą. „Pozwól biologii robić swoje. Zmuszenie dzieci do czegokolwiek nie ma sensu” – mówi. „Jako że mamy naturalne predyspozycje do ruchu, gdy dzieci będą zażywać go wystarczająco często, zrozumieją, że jest to dla nich dobre”.
Mimo że opowiadanie dzieciom o korzyściach wynikających z ruchu wydaje się dobrym pomysłem, lepiej odpuścić sobie kwestie biologii. „Dorośli mają skłonność do robienia czegoś, gdy da się to wyjaśnić naukowo, natomiast dla dzieci większą inspiracją są historie” – mówi Brian Nunez, Nike Master Trainer.
Zamiast mówić im, że dzięki przysiadom z wyskokiem będą miały silne nogi, lepiej opowiedzieć im o głodnej żabie, która dzięki silnym i szybkim nogom jest w stanie przeskoczyć nad stawem, aby złapać więcej much, i powiedzieć, że dzięki temu ćwiczeniu też będą silniejsze i szybsze. Następnym razem podczas wykonywania ćwiczeń na szybkość, takich jak pajacyki, opowiedz dzieciom, że ich ulubiony tancerz czy koszykarz porusza się tak szybko właśnie dzięki takim ćwiczeniom.
Gdy opowiadasz im o jakimś zagadnieniu, łącząc je z kwestiami, które rozumieją lub na których im zależy, zwiększasz szanse na to, że będą wykonywały ćwiczenia z przyjemnością.