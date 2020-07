Jak zachęcić dzieci do ruchu

Nie da się tak po prostu przekonać dzieci do ćwiczeń. Trzeba zadbać o element zabawy.

Zachęć dzieci do ruchu każdego dnia, wykonując z nimi zabawne ćwiczenia, które dodadzą im energii. Mamy dla Ciebie kilka wskazówek dotyczących zadawania dzieciom pytań, które pomogą im zrozumieć, że dzięki ruchowi czują się lepiej.



Przekonanie dzieci do tego, że aktywność fizyczna to coś przyjemnego, to zaledwie połowa sukcesu. Druga połowa? Zadbanie o to, by same chciały się poruszać i wykonywały ćwiczenia z własnej woli.



Podobnie jak w przypadku dorosłych, „nie da się zmusić dzieci do polubienia czegoś” – mówi Diana Cutaia, założycielka Coaching Peace Consulting współpracująca z zespołem Nike ds. wspływu na społeczeństwo. „Można jednak zachęcić je do refleksji, tak aby same wyciągnęły własne wnioski”.



Poproś dziecko, aby przez pięć kolejnych dni wykonywało z Tobą ćwiczenia z programu Przygoda z ćwiczeniami opracowanego przez Briana i Bellę Nunezów lub zaangażuj je w inną energetyczną aktywność (np. grę w berka na podwórku). „Każdego ranka, zaczynając od drugiego dnia, pytaj je o to, jak się czuje” – tłumaczy Cutaia. Oto kilka przykładowych pytań: „czujesz się dziś inaczej?”, „czujesz, że masz więcej energii?”, „spało ci się dziś lepiej?”, „masz ochotę na więcej podobnych ćwiczeń?”. Dzięki takim pytaniom pomożesz dziecku zdać sobie sprawę z efektów ćwiczeń, których samo mogłoby nie zauważyć, a ono nie będzie miało poczucia, że jest do czegoś „nakłaniane”.