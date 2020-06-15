Pięć wskazówek, dzięki którym wykształcisz w sobie zdrowy nawyk

05. Zmiana: zaakceptuj swoją niedoskonałość.



Dlaczego to działa: każda zmiana stylu życia wiąże się z trudnościami, więc nastaw się, że będą zdarzały Ci się niepowodzenia. Ostatecznie jesteśmy tylko ludźmi! Rada od Ryana Flaherty’ego, starszego dyrektora ds. wydajności treningu: mantra „Co z tego, co teraz?”. Należy myśleć w następujący sposób: „Co z tego, że na obiad zjadłem wielki talerz frytek. Co zjem teraz na kolację?” lub „Co z tego, że przegapiłam poranny trening. Co zrobię jutro rano?”.



„Wykorzystywanie podejścia »Co z tego, co teraz?« pozwala szybko wrócić do rytmu treningowego, dzięki czemu jeden zły posiłek nie zamienia się w cały dzień złych posiłków, a tydzień bez treningów – w miesiąc” – mówi Flaherty. „To sposób na otrząśnięcie się z niepowodzenia zamiast okrzepnięcia w nim. To również dowód na to, że masz kontrolę nad swoją przyszłością”. Takie podejście pozwala również odpuścić dążenie do perfekcji, uniknąć równi pochyłej i zwiększa szansę na to, że szybciej wrócimy właściwych zachować.



Pamiętaj, że długotrwałe nawyki tworzą się dzięki konsekwencji, a nie perfekcji. Wykorzystaj te strategie, aby wykształcić w sobie nowe zdrowe nawyki, i spróbuj podejścia „Co z tego, co teraz?”, gdy natrafisz na przeszkody. Dasz sobie radę!