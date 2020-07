Pięć wskazówek, dzięki którym wykształcisz w sobie zdrowy nawyk

02. Zmiana: zaplanuj swoje treningi.



Dlaczego to działa: najlepszym sposobem na utrwalenie w sobie nowego nawyku jest umieszczenie go w kalendarzu. Najlepiej zapisać, co dokładnie chce się osiągnąć, i zrobić z tego regularną aktywność – możesz na przykład zaplanować, że każdego dnia w południe przebiegniesz 1,5 km. Przewidywalność pomaga lepiej zarządzać czasem i pozwala przyzwyczaić się do nowego nawyku. To także sygnał dla współpracowników, przyjaciół, partnerów i dzieci, że jest to zmiana na stałe. Będzie miło z ich strony, jeśli to zaakceptują i będą Cię wspierać.



03. Zmiana: połącz nowe nawyki ze starymi.



Dlaczego to działa: pomyśl o wszystkich nawykach, których istnienia nawet sobie nie uświadamiasz – zdrowych lub nie – myciu zębów, sprawdzaniu wiadomości czy sięganiu po przekąskę. Wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy wykonujesz jedną z tych czynności, dodajesz do niej coś dobrego dla swojego zdrowia, z czego chcesz zrobić nawyk. Może następnym razem podczas przeglądania Instagrama zrobisz 10 przysiadów, a podczas wieczornego oglądania telewizji pomasujesz ciało wałkiem z pianki. Dzięki łączeniu nowych nawyków ze starymi dostajesz automatyczne przypomnienie. To sprawdzony sposób na to, by realizacja Twoich celów weszła Ci w krew.