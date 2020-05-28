Dlaczego HIT: lepsze rezultaty w krótszym czasie
Coaching i odżywianie
Kirsty Godso
Jak poprawić swoją formę, zwiększyć siłę i spalić tłuszcz – szybko.
Nie bez powodu treningi HIT są częścią mojego programu treningowego: dają świetne rezultaty w krótkim czasie. Są wydajne, a na dodatek można wykonywać je w dowolnym miejscu bez potrzeby korzystania z jakiegokolwiek sprzętu.
Wykonywanie treningu HIT dwa razy w tygodniu wystarczy, aby zobaczyć rezultaty. Nie musisz też obawiać się wypalenia. Tego rodzaju trening ma świetny wpływ na metabolizm, dzięki czemu spalasz kalorie nawet kilka godzin po wysiłku. To również doskonały sposób na poprawę sprawności układu krążenia, siły ciała, zwiększenia masy mięśniowej i spalenie tłuszczu.
„Wykonywanie treningu HIT dwa razy w tygodniu wystarczy, aby zobaczyć rezultaty. Nie musisz też obawiać się wypalenia”.
Kirsty Godso
Jak wyglądają te niesamowite treningi? HIT, czyli High Intensity Training (trening o wysokiej intensywności), to trening, podczas którego wykonujesz intensywne ćwiczenia w krótkich interwałach. Dzięki temu Twoje tętno cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie, a Ty pracujesz na pełnych obrotach. W przeciwieństwie do dłuższych jednostek treningowych wykonywanych w spokojniejszym tempie trening HIT polega na naprzemiennym przechodzeniu z aktywności o wysokiej intensywności w stan regeneracji.
Prawdopodobnie masz już na koncie treningi HIT, takie jak Tabata, EMOM (każda minuta na minutę) czy drop set. Każdy z nich to efektywny trening zwiększający tętno – i to szybko! Ćwiczenia, które wykorzystuję w najbardziej intensywnych częściach treningu, to najczęściej krokodylki, wspinaczka w podporze, wyskoki z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej i pompki. Treningi HIT składają się zwykle z ćwiczeń ogólnorozwojowych, które jednocześnie zwiększają siłę, szybkość reakcji oraz wzmacniają układ krążenia.
„Uwielbiam treningi HIT, ponieważ gdy brak mi tchu, czuję się naprawdę wolna”.
Kirsty Godso
Uwielbiam treningi HIT, ponieważ gdy brak mi tchu, czuję się naprawdę wolna. Chcę dawać z siebie wszystko i widzieć, że cały czas robię postępy: to ciekawe wyzwanie i szansa na podnoszenie sobie poprzeczki. Następnym razem, gdy podczas sekcji HIT mojego treningu zabraknie Ci tchu, pomyśl o wszystkich fantastycznych korzyściach dla Twojego ciała. Do dzieła!