HIT: lepsze rezultaty w krótszym czasie

Nie bez powodu treningi HIT są częścią mojego programu treningowego: dają świetne rezultaty w krótkim czasie. Są wydajne, a na dodatek można wykonywać je w dowolnym miejscu bez potrzeby korzystania z jakiegokolwiek sprzętu.

Wykonywanie treningu HIT dwa razy w tygodniu wystarczy, aby zobaczyć rezultaty. Nie musisz też obawiać się wypalenia. Tego rodzaju trening ma świetny wpływ na metabolizm, dzięki czemu spalasz kalorie nawet kilka godzin po wysiłku. To również doskonały sposób na poprawę sprawności układu krążenia, siły ciała, zwiększenia masy mięśniowej i spalenie tłuszczu.