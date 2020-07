HIT: lepsze rezultaty w krótszym czasie

Jak wyglądają te niesamowite treningi? HIT, czyli High Intensity Training (trening o wysokiej intensywności), to trening, podczas którego wykonujesz intensywne ćwiczenia w krótkich interwałach. Dzięki temu Twoje tętno cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie, a Ty pracujesz na pełnych obrotach. W przeciwieństwie do dłuższych jednostek treningowych wykonywanych w spokojniejszym tempie trening HIT polega na naprzemiennym przechodzeniu z aktywności o wysokiej intensywności w stan regeneracji.

Prawdopodobnie masz już na koncie treningi HIT, takie jak Tabata, EMOM (każda minuta na minutę) czy drop set. Każdy z nich to efektywny trening zwiększający tętno – i to szybko! Ćwiczenia, które wykorzystuję w najbardziej intensywnych częściach treningu, to najczęściej krokodylki, wspinaczka w podporze, wyskoki z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej i pompki. Treningi HIT składają się zwykle z ćwiczeń ogólnorozwojowych, które jednocześnie zwiększają siłę, szybkość reakcji oraz wzmacniają układ krążenia.