Euro 2022 kobiet: Never Settle, Never Done

Od lat świat rozmawia o historii i rozwoju piłki nożnej kobiet. Tego lata właśnie ten temat znajduje się w centrum uwagi. Najwyższy więc czas oddać hołd niesamowitej pewności siebie i umiejętnościom dzisiejszych piłkarek oraz dziewcząt, które będą zmieniać oblicze piłki nożnej w przyszłości.

W naszym najnowszym filmie, wyreżyserowanym przez Valentina Petita, występują kobiety reprezentujące wszystkie poziomy gry, w tym kapitanka drużyny Lwic Leah Williamson, piłkarka reprezentacji Francji Marie-Antoinette Katoto, piłkarka Barcelony Alexia Putellas, piłkarka reprezentacji Norwegii Ada Hegerberg, piłkarki Chelsea Magda Eriksson i Pernille Harder, światowej klasy mistrzyni freestyle'u Rocky Hehakaija, a także dziewczęta z amatorskich drużyn z całej Europy. Film ukazuje szybkość, umiejętności techniczne i czystą jakość kobiecej gry. Wszystko na historycznie najwyższym poziomie.

Zapytana o to, co film znaczy dla niej osobiście i dla jej gry, Rocky odpowiedziała:

„Ten projekt jest dla mnie niezwykle ważny. Biorąc w nim udział, spełniam swoje marzenia. W dzieciństwie oglądałam wielkie reklamy Nike i odgrywałam je z przyjaciółmi na ulicy. Nike pokazuje całemu światu, że piłka nożna kobiet to siła, z którą trzeba się liczyć, i że już nic tego nie zmieni”.