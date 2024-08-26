Euro 2022 kobiet: Never Settle, Never Done
To jest piłka nożna kobiet, jakiej jeszcze nie było, a to dopiero początek.
Od lat świat rozmawia o historii i rozwoju piłki nożnej kobiet. Tego lata właśnie ten temat znajduje się w centrum uwagi. Najwyższy więc czas oddać hołd niesamowitej pewności siebie i umiejętnościom dzisiejszych piłkarek oraz dziewcząt, które będą zmieniać oblicze piłki nożnej w przyszłości.
W naszym najnowszym filmie, wyreżyserowanym przez Valentina Petita, występują kobiety reprezentujące wszystkie poziomy gry, w tym kapitanka drużyny Lwic Leah Williamson, piłkarka reprezentacji Francji Marie-Antoinette Katoto, piłkarka Barcelony Alexia Putellas, piłkarka reprezentacji Norwegii Ada Hegerberg, piłkarki Chelsea Magda Eriksson i Pernille Harder, światowej klasy mistrzyni freestyle'u Rocky Hehakaija, a także dziewczęta z amatorskich drużyn z całej Europy. Film ukazuje szybkość, umiejętności techniczne i czystą jakość kobiecej gry. Wszystko na historycznie najwyższym poziomie.
Zapytana o to, co film znaczy dla niej osobiście i dla jej gry, Rocky odpowiedziała:
„Ten projekt jest dla mnie niezwykle ważny. Biorąc w nim udział, spełniam swoje marzenia. W dzieciństwie oglądałam wielkie reklamy Nike i odgrywałam je z przyjaciółmi na ulicy. Nike pokazuje całemu światu, że piłka nożna kobiet to siła, z którą trzeba się liczyć, i że już nic tego nie zmieni”.
Nigdy dość dążenia do wyższych celów
Kibicowanie podczas meczów i dopingowanie piłkarek obecnie, a równocześnie dążenie do wprowadzania zmian, które poprawią grę w przyszłości, nie muszą się wzajemnie wykluczać. Piłka nożna jest na historycznie najwyższym poziomie. Sprzyjają temu inwestycje, zainteresowanie mediów oraz rekordowa popularność wśród kibiców. Ponadto coraz więcej dziewcząt trafia do amatorskich drużyn piłkarskich. Tych osiągnięć nie da się przeoczyć ani zbagatelizować.
Osoby, które są obecnie związane z kobiecą piłką, podejmują działania na rzecz poprawy warunków gry w przyszłości. Ada Hegerberg niestrudzenie domaga się równości w piłce nożnej kobiet. Organizacje, takie jak Street Football x Barcelona oraz Women’s Soccer School Barcelona, dbają o to, by sportowczynie na każdym poziomie mogły cieszyć się piłką nożną i czerpać korzyści z uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu. W Londynie była zawodowa piłkarka Mollie Kmita prowadzi Level7Academy, piłkarską instytucję edukacyjną, która zapewnia stacjonarne programy nauczania dla ponad 400 osób. W 2021 roku klub Grenfell Athletic FC uruchomił sekcję dla kobiet. Pierwsze rozgrywki odbędą się w tym roku.
Jednak ogromna radość z dotychczasowych wspaniałych dokonań nie może powodować samozadowolenia prowadzącego do bezczynności. Należy cały czas dążyć do wyższych celów. Potrzeba jeszcze więcej możliwości zawodowych dla kobiet w piłce nożnej, jeszcze więcej inwestycji, jeszcze lepszej dostępności tego sportu na każdym poziomie i jeszcze więcej relacji w mediach przekładających się na lepszą rozpoznawalność.
W sporcie przeżywamy obecnie czas rozkwitu – sportowczynie zaczynają odgrywać centralną rolę – a Nike nieprzerwanie prowadzi swoje sportowe inwestycje. A to dopiero początek.
Tego lata został osiągnięty wysoki poziom w piłce nożnej kobiet. Każdy, kto angażuje się w tę dyscyplinę, powinien stwierdzić, że jest to po prostu najwyższy poziom w historii.
Never Settle, Never Done