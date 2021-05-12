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Dina Asher-Smith
Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2021

Piersi, bóle menstruacyjne, miesiączka – dla Diny Asher-Smith nie ma tematów tabu. Zobacz, jak zmienia ona sposób rozmowy z myślą o kolejnych pokoleniach sportsmenek.

Na początku swojej kariery sprinterka Dina Asher-Smith nauczyła się przestać gonić za tym, co nieosiągalne. Teraz ta mistrzyni świata w sprincie łamie nie tylko rekordy: rozmawiając o rzeczach, o których kiedyś kobiety mówiły tylko szeptem, burzy odwieczne wyobrażenia o tym, jak to jest być kobietą w sporcie. Spotkaliśmy się z Diną, aby porozmawiać o jej pragnieniu stania się nowym wzorem do naśladowania – takim, jaki sama chciałaby mieć jako młoda dziewczyna.

W jaki sposób sport zainspirował Cię do zmiany sposobu postrzegania swojego ciała?

DINA ASHER-SMITH: Sport zawsze definiował sposób, w jaki postrzegam swoje ciało. Niezależnie od tego, czy przekroczyłam własne oczekiwania, czy pobiłam rekord, to właśnie stąd zawsze czerpałam swoją dumę. Jednak kiedy wychodzę poza świat sportu i rozmawiam z młodymi dziewczynami, zdaję sobie sprawę, że ich poczucie dumy wynika z innych rzeczy. Porównują swoje ciała, a to może wywoływać niepokój.

„Sport zawsze definiował sposób, w jaki postrzegam swoje ciało”

– Dina Asher-Smith

Nowe ikony: Dina Asher-Smith

Istnieje przekonanie, że aby być sportowcem, trzeba być idealną wersją samego siebie. Jakich rad mogłabyś udzielić kobietom, które mają takie przekonanie?

DINA: Zawsze zachęcam ludzi, aby przestali gonić za perfekcją. Ja wolę gonić za znakomitością, za tym, żeby próbować być wybitną. Nie dołuj się, jeśli nie pasujesz do modelu perfekcyjności. Można być kimś wspaniałym, nie będąc doskonałym.

Nowe ikony: Dina Asher-Smith

„Nie dołuj się, jeśli nie pasujesz do modelu perfekcyjności. Można być kimś wspaniałym, nie będąc doskonałym”

– Dina Asher-Smith

Nowe ikony: Dina Asher-Smith

Dlaczego ważne jest dla Ciebie, by mówić o takich sprawach jak piersi, bóle menstruacyjne i miesiączka – zwłaszcza młodszym kobietom?

DINA: Kiedy zaczęłam uprawiać sport zawodowo, była to jedna z tych rzeczy, o których nie mówiło się zbyt wiele. Kiedy rozmawiam z młodszymi dziewczynami o moich doświadczeniach, jedno z najczęściej zadawanych mi pytań dotyczy staników sportowych, przechodzenia przez okres dojrzewania i przyjęcia sportowego stylu życia. Ważne jest, abyśmy były szczere w tych kwestiach.

„Ważne jest, abyśmy były szczere w tych kwestiach”

– Dina Asher-Smith

Nowe ikony: Dina Asher-Smith
Nowe ikony: Dina Asher-Smith
Nowe ikony: Dina Asher-Smith

Gdybyś mogła podzielić się z młodymi dziewczynami kilkoma rzeczami na temat tego, co tak naprawdę oznacza bycie sportsmenką, co by to było?

DINA: Powiedziałabym, że to świetna zabawa. Dało mi to dużo pewności siebie. Zaszłam tam, gdzie nie sądziłam, że mogę dojść. Można być wybitnym w czymkolwiek, do czego się dąży. Myślę jednak, że sport to fantastyczny sposób, by doświadczyć tego w czasie rzeczywistym. Każdego dnia możesz definiować siebie na nowo.

„Można być wybitnym w czymkolwiek, do czego się dąży”

– Dina Asher-Smith

Reżyseria: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotografie: Sophie Jones @sophographylondon

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Nowe ikony: Dina Asher-Smith, Znajdź idealny stanik

Znajdź idealny stanik

„Jedno z najczęstszych pytań, jakie dostaję od młodych dziewczyn, dotyczy doboru odpowiedniego biustonosza sportowego” – mówi Dina. Rozumiemy to. Dlatego stworzyliśmy kompleksowy poradnik, jak znaleźć odpowiedni stanik sportowy dla Twojego rozmiaru klatki piersiowej i poziomu aktywności. Ponieważ ostatnią rzeczą, o jaką powinnaś się martwić, jest Twój stanik sportowy.

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Nowe ikony: Dina Asher-Smith, Znajdź idealny stanik

Znajdź idealny stanik

„Jedno z najczęstszych pytań, jakie dostaję od młodych dziewczyn, dotyczy doboru odpowiedniego biustonosza sportowego” – mówi Dina. Rozumiemy to. Dlatego stworzyliśmy kompleksowy poradnik, jak znaleźć odpowiedni stanik sportowy dla Twojego rozmiaru klatki piersiowej i poziomu aktywności. Ponieważ ostatnią rzeczą, o jaką powinnaś się martwić, jest Twój stanik sportowy.

Dowiedz się więcej

Data pierwszej publikacji: 12 maja 2021