Nowe ikony
Dina Asher-Smith
Piersi, bóle menstruacyjne, miesiączka – dla Diny Asher-Smith nie ma tematów tabu. Zobacz, jak zmienia ona sposób rozmowy z myślą o kolejnych pokoleniach sportsmenek.
Na początku swojej kariery sprinterka Dina Asher-Smith nauczyła się przestać gonić za tym, co nieosiągalne. Teraz ta mistrzyni świata w sprincie łamie nie tylko rekordy: rozmawiając o rzeczach, o których kiedyś kobiety mówiły tylko szeptem, burzy odwieczne wyobrażenia o tym, jak to jest być kobietą w sporcie. Spotkaliśmy się z Diną, aby porozmawiać o jej pragnieniu stania się nowym wzorem do naśladowania – takim, jaki sama chciałaby mieć jako młoda dziewczyna.
W jaki sposób sport zainspirował Cię do zmiany sposobu postrzegania swojego ciała?
DINA ASHER-SMITH: Sport zawsze definiował sposób, w jaki postrzegam swoje ciało. Niezależnie od tego, czy przekroczyłam własne oczekiwania, czy pobiłam rekord, to właśnie stąd zawsze czerpałam swoją dumę. Jednak kiedy wychodzę poza świat sportu i rozmawiam z młodymi dziewczynami, zdaję sobie sprawę, że ich poczucie dumy wynika z innych rzeczy. Porównują swoje ciała, a to może wywoływać niepokój.
„Sport zawsze definiował sposób, w jaki postrzegam swoje ciało”
– Dina Asher-Smith
Istnieje przekonanie, że aby być sportowcem, trzeba być idealną wersją samego siebie. Jakich rad mogłabyś udzielić kobietom, które mają takie przekonanie?
DINA: Zawsze zachęcam ludzi, aby przestali gonić za perfekcją. Ja wolę gonić za znakomitością, za tym, żeby próbować być wybitną. Nie dołuj się, jeśli nie pasujesz do modelu perfekcyjności. Można być kimś wspaniałym, nie będąc doskonałym.
„Nie dołuj się, jeśli nie pasujesz do modelu perfekcyjności. Można być kimś wspaniałym, nie będąc doskonałym”
– Dina Asher-Smith
Dlaczego ważne jest dla Ciebie, by mówić o takich sprawach jak piersi, bóle menstruacyjne i miesiączka – zwłaszcza młodszym kobietom?
DINA: Kiedy zaczęłam uprawiać sport zawodowo, była to jedna z tych rzeczy, o których nie mówiło się zbyt wiele. Kiedy rozmawiam z młodszymi dziewczynami o moich doświadczeniach, jedno z najczęściej zadawanych mi pytań dotyczy staników sportowych, przechodzenia przez okres dojrzewania i przyjęcia sportowego stylu życia. Ważne jest, abyśmy były szczere w tych kwestiach.
„Ważne jest, abyśmy były szczere w tych kwestiach”
– Dina Asher-Smith
Gdybyś mogła podzielić się z młodymi dziewczynami kilkoma rzeczami na temat tego, co tak naprawdę oznacza bycie sportsmenką, co by to było?
DINA: Powiedziałabym, że to świetna zabawa. Dało mi to dużo pewności siebie. Zaszłam tam, gdzie nie sądziłam, że mogę dojść. Można być wybitnym w czymkolwiek, do czego się dąży. Myślę jednak, że sport to fantastyczny sposób, by doświadczyć tego w czasie rzeczywistym. Każdego dnia możesz definiować siebie na nowo.
„Można być wybitnym w czymkolwiek, do czego się dąży”
– Dina Asher-Smith
Reżyseria: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotografie: Sophie Jones @sophographylondon