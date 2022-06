Nowe ikony: Dina Asher-Smith

Gdybyś mogła podzielić się z młodymi dziewczynami kilkoma rzeczami na temat tego, co tak naprawdę oznacza bycie sportsmenką, co by to było?



DINA: Powiedziałabym, że to świetna zabawa. Dało mi to dużo pewności siebie. Zaszłam tam, gdzie nie sądziłam, że mogę dojść. Można być wybitnym w czymkolwiek, do czego się dąży. Myślę jednak, że sport to fantastyczny sposób, by doświadczyć tego w czasie rzeczywistym. Każdego dnia możesz definiować siebie na nowo.