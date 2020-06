Czy dzieci potrzebują dni odpoczynku?

Bycie dzieckiem oznacza ciągłe bycie w ruchu. Zapewnij swoim pociechom odpowiednią dawkę odpoczynku.

Dzieciaki mają niewyczerpane pokłady energii. Czy jednak robią sobie odpowiednie przerwy od biegania, skakania i grania? Aby się tego dowiedzieć, porozmawialiśmy z kilkoma ekspertami w tej dziedzinie i trenerami Nike Master Trainer.



Ludzie ciało jest niesamowite, jednak ciało dziecka to coś jeszcze bardziej niezwykłego.



Pomyśl tylko o tym, że Twoja pociecha może biegać niemal bez końca. Albo o tym, że jak gdyby nigdy nic wraca do domu po wyczerpującej grze w piłkę lub po godzinnym skakaniu na trampolinie. Według niedawnych badań opublikowanych w czasopiśmie „Frontiers in Psychology” dzieci mają wyjątkowo odporne na zmęczenie mięśnie i wrodzoną umiejętność do regenerowania się szybciej niż nawet dobrze wytrenowani sportowcy. Możliwą przyczyną jest to, że ich mniej rozwinięte ciała nie poruszają się tak wydajnie jak ciała dorosłych. Młode organizmy równoważą to, wykorzystując do intensywnych ćwiczeń energię pochodzącą z tlenowej przemiany materii. W tym procesie nie jest wytwarzany mleczan powodujący zmęczenie – w przeciwieństwie do beztlenowej przemiany materii, z której energię czerpią dorośli podczas intensywnego i siłowego treningu.