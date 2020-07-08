Czy dzieci potrzebują dni odpoczynku?
Coaching
Nike Training
Bycie dzieckiem oznacza ciągłe bycie w ruchu. Zapewnij swoim pociechom odpowiednią dawkę odpoczynku.
Dzieciaki mają niewyczerpane pokłady energii. Czy jednak robią sobie odpowiednie przerwy od biegania, skakania i grania? Aby się tego dowiedzieć, porozmawialiśmy z kilkoma ekspertami w tej dziedzinie i trenerami Nike Master Trainer.
Ludzie ciało jest niesamowite, jednak ciało dziecka to coś jeszcze bardziej niezwykłego.
Pomyśl tylko o tym, że Twoja pociecha może biegać niemal bez końca. Albo o tym, że jak gdyby nigdy nic wraca do domu po wyczerpującej grze w piłkę lub po godzinnym skakaniu na trampolinie. Według niedawnych badań opublikowanych w czasopiśmie „Frontiers in Psychology” dzieci mają wyjątkowo odporne na zmęczenie mięśnie i wrodzoną umiejętność do regenerowania się szybciej niż nawet dobrze wytrenowani sportowcy. Możliwą przyczyną jest to, że ich mniej rozwinięte ciała nie poruszają się tak wydajnie jak ciała dorosłych. Młode organizmy równoważą to, wykorzystując do intensywnych ćwiczeń energię pochodzącą z tlenowej przemiany materii. W tym procesie nie jest wytwarzany mleczan powodujący zmęczenie – w przeciwieństwie do beztlenowej przemiany materii, z której energię czerpią dorośli podczas intensywnego i siłowego treningu.
Dzieci mają wyjątkowo odporne na zmęczenie mięśnie i wrodzoną umiejętność do regenerowania się szybciej niż nawet dobrze wytrenowani sportowcy.
„Nie oznacza to, że trzeba zmuszać dziecko do aktywności, gdy czuje się zmęczone. W rzeczywistości dzieci zazwyczaj dobrze wiedzą, jak się czują, i mówią o tym szczerze, więc należy zawsze ich słuchać i starać się znaleźć im nieco mniej intensywną aktywność” – mówi Sue Falsone, specjalistka w zakresie fizjoterapii sportowej i członkini Nike Performance Council zajmująca się tematem regeneracji. — „Jeśli dzieci są zbyt zmęczone, aby grać, możesz na przykład powiedzieć im, że poczują się lepiej, gdy wybiorą się z Tobą na przejażdżkę rowerową wokół osiedla. Możesz też zachęcić je do rozciągania w zwierzęcym stylu, demonstrując im pozycję psa z głową w dół lub pozycję kota i krowy. Celem jest pokazanie dziecku, że kiedy jest się zmęczonym, mała dawka ruchu może pomóc poczuć się lepiej, mówi Falsone”.
„Trzeba pamiętać, że zmęczenie dziecka prawdopodobnie nie wynika z przeciążenia fizycznego” – mówi trener Nike Master Trainer, Brian Nunez. „Większość dzieci nie odczuwa przetrenowania, ale jeśli stale próbujesz uczyć je nowych ćwiczeń i aktywności, mogą być przeciążone mentalnie. Jeśli Twoje dziecko musi ciągle skupiać się na czymś nowym, może to być dla niego wycieńczające”.
Aby tego uniknąć, Nunez zaleca uczyć dzieci tylko jednej nowej umiejętności w każdym tygodniu, na przykład przysiadów, i pozwolić im doskonalić tę rzecz przez cały tydzień. Nawet jeśli dziecko wykonuje wraz z Tobą tylko jeden trening z naszego programu „Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez”, niech jego wyłącznym celem na dany tydzień będzie poznanie tego jednego ćwiczenia. W następnym tygodniu Twoja pociecha będzie mogła zapoznać się z wypadami lub pozycją deski. Oczywiście co jakiś czas należy odświeżać poznane ćwiczenia. Trening to trening, a bycie aktywnym to przygoda na całe życie, jak mówi Nunez.
„Pozwól dzieciom wybrać rodzaj aktywności, jaką będą uprawiać, gdy będą znużone”.
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Inna przydatna wskazówka, gdy dzieci są psychicznie zmęczone: przeplataj dni bardziej intensywnej, ułożonej aktywności (czyli treningu) z dniami, w których będziecie się raczej swobodnie bawić, mówi Nunez. „Pozwól dzieciom wybrać rodzaj aktywności, jaką będą uprawiać, gdy będą znużone” – dodaje. Powinno to być coś swobodnego, z małą liczbą reguł, na przykład berek. Nawet mała samodzielność może dać dziecku poczucie, że jego aktywność nie jest nudna. O to właśnie chodzi: żeby Twoja pociecha nie chciała przestać się ruszać.