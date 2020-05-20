Ciesz się swoimi sukcesami

Świętuj swoje sukcesy
Coaching i odżywianie
Betina Gozo
Zmień swoje nastawienie i zachowaj motywację.
Za każdym razem, gdy podchodzisz do nowego wyzwania, musisz liczyć się z tym, że będziesz mieć lepsze i gorsze momenty. Świętowanie sukcesów jest bardzo ważne, ponieważ pomaga nam zachować pozytywne nastawienie, które w przeciwieństwie do samobiczowania się przekłada się na większą motywację.
Twoim celem może być na przykład dodawanie do każdego posiłku warzyw. Idzie Ci dobrze, ale przychodzi dzień, w którym, niezależnie od przyczyny, nic nie idzie zgodnie z planem i kończy się tym, że w żadnym z Twoich posiłków nie było nic zielonego. Możesz spojrzeć na to z dwóch perspektyw:
Wiele osób od razu zaczyna się nad sobą użalać – „Nie udało mi się zrealizować celu, to za trudne” – i wpada w spiralę negatywnych myśli – „Jestem do niczego, nigdy mi się to nie uda” – z powodu których mogą się poddać.
„Świętowanie sukcesów jest bardzo ważne, ponieważ pomaga nam zachować pozytywne nastawienie”.
Betina Gozo
Bardziej pozytywnym sposobem na radzenie sobie z dniami przeciętności jest skupianie się na tym, co udało nam się osiągnąć: „Wczoraj udało mi się dodać warzywa do każdego posiłku i jutro też to zrobię” lub „Cztery dni w tygodniu z warzywami przy każdym posiłku to lepszy wynik niż jedzenie sałatki od czasu do czasu tak jak wcześniej”.
Zmień swoją perspektywę i skup się na sukcesach, a nie na niepowodzeniach.
Dobrym pomysłem są też nagrody za cele, które udało Ci się zrealizować – w ten sposób nagradzasz swoją ciężką pracę. Oto kilka pomysłów:
- Dbanie o siebie
Zrób sobie relaksującą kąpiel lub daj sobie czas na medytację.
- Zakupy
Kup sobie coś, co będzie motywowało Cię do zdrowego stylu życia: nową parę sneakersów lub piękną miskę do sałatek.
- Dziennik
Zanotuj swoje osiągnięcia w dzienniku. Zapisane słowa pozwalają mi docenić ciężką pracę, którą włożyłam w realizację swoich celów.
Gdy następnym razem przyjdą Ci do głowy negatywne myśli, postaraj się zmienić perspektywę na bardziej pozytywną i pomyśl o tym, co udało Ci się dokonać. A gdy osiągniesz kolejny cel, nie zapomnij świętować tego sukcesu!