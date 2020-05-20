Ciesz się swoimi sukcesami

Za każdym razem, gdy podchodzisz do nowego wyzwania, musisz liczyć się z tym, że będziesz mieć lepsze i gorsze momenty. Świętowanie sukcesów jest bardzo ważne, ponieważ pomaga nam zachować pozytywne nastawienie, które w przeciwieństwie do samobiczowania się przekłada się na większą motywację.

Twoim celem może być na przykład dodawanie do każdego posiłku warzyw. Idzie Ci dobrze, ale przychodzi dzień, w którym, niezależnie od przyczyny, nic nie idzie zgodnie z planem i kończy się tym, że w żadnym z Twoich posiłków nie było nic zielonego. Możesz spojrzeć na to z dwóch perspektyw:

Wiele osób od razu zaczyna się nad sobą użalać – „Nie udało mi się zrealizować celu, to za trudne” – i wpada w spiralę negatywnych myśli – „Jestem do niczego, nigdy mi się to nie uda” – z powodu których mogą się poddać.