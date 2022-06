Jakie buty są najlepsze dla pronatorów?

Niektóre modele butów zaprojektowano specjalnie z myślą o nadmiernej pronacji. Pozwalają one zapobiegać tendencji do zbytniego przetaczania stopy do wewnątrz dzięki większej amortyzacji i lepszemu wsparciu łuku stopy.

Buty zapewniające większą stabilizację dla osób z nadmierną pronacją stabilizują stopę dzięki funkcji kontroli ruchu w podeszwie środkowej, znanej jako system medial post. Wsparcie w środkowym obszarze (twardszy materiał w podeszwie środkowej) pomaga utrzymywać stopy, kostki i nogi w odpowiedniej pozycji. Pozwala to na płynniejsze przenoszenie ciężaru z pięty na palce bez nakładania dodatkowego nacisku na duży palec podczas odpychania się od podłoża.

Zapewniające wsparcie buty Nike zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej amortyzacji. Szersza przednia część buta zwiększa stabilizację, a bardziej zaokrąglona podeszwa zewnętrzna ułatwia przetaczanie stopy. Oto na co warto zwrócić uwagę podczas wybierania najlepszych butów dla osób z nadmierną pronacją.

Strategiczna amortyzacja

Jeśli masz tendencję do nadmiernej pronacji, potrzebujesz odpowiedniej technologii amortyzacji. Najlepsza będzie miękka i sprężysta pianka, która zapewnia jednocześnie stabilizację, taka jak pianka Nike React. Amortyzuje ona wstrząsy podczas każdego kroku bez osłabiania zwrotu energii.

Pianka Nike React amortyzuje każdy krok, powracając do swojego oryginalnego kształtu i dając uczucie pewności pod stopą podczas pokonywania kolejnych kilometrów. To również najtrwalsza z pianek Nike.

Trwałość i stabilizacja

Buty, które są zbyt elastyczne, mogą tylko pogłębić Twoją naturalną tendencję do przetaczania stopy do wewnątrz. To ważne, aby buty zapewniały stopom stabilizację.

Buty do biegania Nike Zoom Structure wyróżniają się dynamicznym systemem wsparcia o potrójnej gęstości w podeszwie środkowej. System wykorzystuje przeciwstawne kliny z pianki o różnych gęstościach, aby spowolnić zakres nadmiernej pronacji. Buty wyposażono również w asymetryczne linki Nike Flywire, które otaczają stopę i zapewniają wsparcie bez dodatkowego obciążania.

Pewne wsparcie łuku stopy

Gdy stopa przetacza się do wewnątrz, jej łuk naturalnie się zapada. Potrzebujesz więc butów ze sztywną podeszwą środkową, która dopasowuje się do naturalnego kształtu łuku stopy i chroni go dzięki dodatkowemu wsparciu. Dzięki temu poprawiasz ułożenie stopy i swoją biegową wydajność.

Postaw na buty w kształcie kołyski, które pozwalają na płynniejsze przenoszenie ciężaru z pięty na palce. Zapewniają one wsparcie podczas trzech faz kroku – elastyczność w momencie unoszenia stopy znad podłoża, płynność ruchu podczas poruszania stopy do przodu oraz amortyzację łuku stopy przy kontakcie stopy z podłożem.

Wzmocnienie zapiętka

Powszechną cechą butów zapewniających stabilizację jest wzmocniony zapiętek, który daje maksymalne wsparcie stopom z nadmierną pronacją w trakcie całego biegu. Zapiętek to wyściółka i podszewka w tylnej części buta, która zapobiega ślizganiu się stopy i zwiększa stabilizację przy każdym kroku. To kluczowa kwestia dla biegaczy z nadmierną pronacją – w mniej stabilnych butach są oni narażeni na skręcenia kostki i ból.