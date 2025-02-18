Kulisy projektu: ACG Smith Rock

Gdy wyjeżdżaliśmy z parkingu, czuć było wyraźną więź między naszą załogą. Kiedy ostrożnie jechaliśmy po pokrytych śniegiem drogach z powrotem do Portland, wszyscy czuliśmy napływ energii – byliśmy gotowi przenieść na szkice to, czego nauczyliśmy się od siebie nawzajem w czasie spędzonym razem poza biurem. I właśnie dlatego projektowanie powinno odbywać się na bezludziu. Dostrzega się rzeczy, których nie widzi się w studiu. Można sięgnąć do otoczenia i czerpać z jego energii, zrozumieć jego wyzwania i zastanowić się, jak to jest naprawdę doświadczać miejsca wszystkimi zmysłami. Można omawiać pomysły, dzielić się wskazówkami i budować wspólną energię z grupą i miejscem.



Gdy więź zbudowana z miejscem pozwoli nam stworzyć coś nowego, mówimy w imieniu tego miejsca. Miejsca, które wybraliśmy jako inspirację, to miejsca dzikie, otoczone szorstką magią. A kiedy mówimy w imieniu dzikiego otoczenia, mówimy w imieniu Ziemi. A Ziemia mówi w imieniu nas wszystkich.