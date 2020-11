Kulisy projektu: ACG Smith Rock

Niektórzy mogliby się zniechęcić, gdy po siedmiogodzinnej podróży przez zdradzieckie górskie przełęcze i w paskudnej pogodzie uznaliby, że cel podróży jest niedostępny. Ale nie my. Po godzinach spędzonych w samochodzie samo przebywanie na zewnątrz było dla nas nagrodą. Atmosfera w Smith Rock była jak z innego świata: szybko padający śnieg tłumił wszystkie dźwięki, a biały puch sięgał prawie do kolan i wydawało się, jakby zmrożona ziemia ‌świeciła blaskiem. Wbiegliśmy w śnieg i zaczęliśmy robić śnieżne aniołki oraz rzucać się śnieżkami do czasu, aż zrobiło się za ciemno, by je dostrzec. W końcu przecież naszym celem było dogłębne poznanie atmosfery parku Smith Rock i wyciągnięcie wniosków z tego, co widzieliśmy i czuliśmy, cokolwiek by to nie było.