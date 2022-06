Etter at du har «jordet» deg eller når du har tid – sett deg på sengen eller i en stol i fem til ti minutter. Kontroller pusten din og rett oppmerksomheten mot brystet eller magen, sier Gibson. Dette «styrker og omstiller hjernen din for å gjøre deg mer bevisst på kroppens signaler.» Jo mer du øver, desto flinkere blir du.



For å styrke oppmerksomheten mens du gjør dette kan du gjenta et mantra i tankene. «For tiden bruker jeg: ‘Jeg er akkurat der jeg trenger å være’», sier Silver-Fagan. «Det kan også være: ‘Jeg er her for meg selv i kroppen min’, eller å gi uttrykk for takknemlighet for den nye dagen», legger hun til. Denne prosessen kan hjelpe deg med å holde deg bevisst når de mentale og fysiske følelsene (angst, stive hofter) dukker opp og gi deg muligheten til å undersøke dem nærmere. Du kan finne ut at du trenger et glass vann i stedet for den vanlige koppen med kaffe for å føle deg mer balansert og mindre nervøs, eller du kan bestemme deg for å droppe HIIT-treningen til fordel for en uttøyning eller en lang gåtur. Se hvor fleksibel du er!