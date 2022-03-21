Det kreves stort sett alltid balanse og fleksibilitet hvis du skal gjøre fremskritt i en hvilken som helst del av livet: Du vil utfordre deg selv uten å overdrive det, og du må være i stand til å snu om noe rett og slett ikke fungerer. Det er her det viktige rådet «lytt til kroppen din», som er så viktig i trening, kommer inn i bildet.



Denne setningen kan virke vag og lite hjelpsom. Men ifølge yogainstruktør Alex Silver-Fagan handler det å lytte til kroppen sin om å justere forbindelsen mellom kropp og sinn for å styre bevegelsene på en måte som gir deg det du trenger både fysisk og emosjonelt.



Høres det litt fjernt ut? Vitenskapen understøtter påstanden. Hjernen holder orden på kroppens indre signaler. Signalene kan være sensorisk informasjon fra en hurtig puls, muskeltretthet eller behov for mat eller vann. Hjernen bruker så disse signalene til å gjette tilstanden. Disse gjetningene kalles interosepsjon. «Med styrket interosepsjon er man mer i kontakt med kroppen fordi man lærer å bli oppmerksom på disse signalene», sier dr. Jonathan Gibson, førstelektor i psykologi ved South Dakota School of Mines and Technology. Folk med bedre interosepsjon har en tendens til å oppleve mer mental, følelsesmessig og sosial velvære – sannsynligvis fordi denne bevisstheten gjør dem bedre rustet til å pleie kropp og sinn på regelmessig basis, sier Gibson. Av samme grunn har studier også knyttet denne evnen til bedre atletisk ytelse.



Du tenker kanskje at det er lettere sagt enn gjort å bruke denne bevisstheten. Og det er sant, du har alle odds mot deg. «Vi er ikke så intuitive som vi pleide å være», sier Silver-Fagan. I disse dager er det mange kilder som forteller deg hva du skal gjøre og hvordan du skal føle, at den indre stemmen, den som kommuniserer sinn-kropp-forbindelsen, kan være vanskelig å oppfatte, sier hun.



Men å lytte til kroppen, eller som en forsker ville sagt – «å styrke interosepsjonen» – er en ferdighet du kan øve på, og du kan starte med disse tipsene.