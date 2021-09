Slik restituerer du fra skade, ifølge trener Gjert Ingebrigtsen

Hei, trener!



Da jeg trodde jeg var klar til å begynne å trene igjen og hadde kommet meg etter fot- og kneproblemer i begynnelsen av sesongen, fikk jeg hamstringstrekk. Det er andre gangen jeg har fått det de siste to årene, og den andre gangen hvor jeg måtte ende friidrettsesongen min tidlig. Jeg har slitt så lenge med skader og rehabilitering at jeg begynner å tvile på at konkurranseløping er noe for meg. Jeg pleide ikke å bli skadet tidligere, men nå frykter jeg at skadene vil fortsette å komme. Treneren min sier at jeg har et stort potensial, men jeg er redd for at jeg aldri kommer til å oppfylle det. Hvordan kan jeg holde meg engasjert og positiv gjennom så mange tilbakeslag?



Ofte dårlig form, for tiden skadet



16 år gammel løper