Oppnå fremskritt på en personlig tilpasset måte

For å finne ut hvordan du kan komme videre, anbefaler Gabbett en mer individualisert metode som han bruker for sine idrettsutøvere: akutt-til-vedvarende treningsbelastningsforhold. Navnet er kanskje litt kronglete, men i praksis er metoden ganske enkel. «Den tar hensyn til hvor mye du løp denne uken [den akutte faktoren] kontra hvor mye du løp de siste fire ukene [den vedvarende faktoren]», forklarer han. (Hvis du ikke har løpt i fire uker ennå bør du holde deg til det som føles som en relativt enkel distanse for din første måned med løpetrening. Det gir deg et fundament, og du kan deretter bruke dette forholdet om og om igjen for å fortsette å bygge på.)



«Det er en tilbakemeldingssyklus», sier Gabbett. Hver gang du øker belastningen din gjennom ukentlige distanser eller hastighet, skal du kjenne etter hvordan du føler deg rett etterpå («jeg knuste de bakkene»), og innen 48 timer («bena mine er så ømme»). Basert på denne informasjonen kan du bestemme deg for om du vil øke ytterligere eller bruke ekstra tid på restitusjon, sier han.



Hvis du for eksempel har løpt 10 kilometer i uken de siste ukene og har økt til 15 kilometer denne uken, er belastningen 1,5 ganger større. Hvis det føltes vanskelig eller ille, kan det være lurt å bruke en uke til på 15 kilometer, eller til og med gå tilbake til 10 igjen. Men hvis det føltes bra, kan du prøve å øke distansen og beholde hastigheten neste uke. Selv om du følte deg fantastisk, kan det være best å holde seg til en økning på 1,5: Forskning viser at et akutt-til-vedvarende treningsbelastningsforhold mellom 0,8 til 1,3 var assosiert med lav skaderisiko, men at skaderisikoen økte betydelig når forholdet var over 1,5.



Et annet viktig verktøy som hjelper deg videre med løpingen: styrketrening. Forskning peker på at målrettet styrketrening av sete og kjernemuskler kan bidra til å forebygge noen vanlige belastningsskader, da det setter knokler, sener og muskler i bedre stand til å håndtere alt stresset, sier Mayer. Prøv å løpe annenhver dag og jobbe med styrke (og selvfølgelig restitusjon) innimellom.



Sakte men sikkert høres kanskje ikke så sexy ut, men å være en frisk løper gjennom hele livet høres vel bra ut!