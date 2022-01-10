For å finne ut hvordan du kan komme videre, anbefaler Gabbett en mer individualisert retningslinje han bruker for sine atleter: akutt-til-vedvarende treningsbelastningsforhold. Navnet er kanskje litt kronglete, men i praksis er metoden ganske enkel. «Den tar hensyn til hvor mye du løp denne uken [den akutte faktoren] kontra hvor mye du løp de siste fire ukene [den vedvarende faktoren]», forklarer han. (Hvis du ennå ikke har løpt i fire uker bør du holde deg til det som føles som en relativt enkel distanse for din første måned med løpetrening. Det gir deg et fundament, og du kan deretter bruke dette forholdet om og om igjen for å fortsette å bygge på.)



«Det er en tilbakekoblingssyklus», sier Gabbett. Hver gang du øker belastningen din gjennom ukentlig distanse, skal du kjenne etter hvordan du føler deg rett etterpå («jeg gruste de bakkene»), og innen 48 timer («Bena mine er så ømme»). Basert på denne informasjonen kan du bestemme deg for om du vil øke ytterligere eller bruke ekstra tid på restitusjon, sier han.



Hvis du for eksempel har løpt 10 kilometer i uken de siste ukene og har økt til 15 kilometer denne uken, er belastningen 1,5 ganger større. Hvis det føltes vanskelig eller ille, kan det være lurt å bruke en uke til på 15 kilometer, eller til og med gå tilbake til 10 igjen. Men hvis det føltes bra, kan du prøve å øke distansen og beholde hastigheten neste uke. Selv om det føltes fantastisk, kan det være best å ikke øke over 1,5: Forskning viser at et treningsbelastningsforhold mellom akutt og vedvarende på mellom 0,8 til 1,3 var assosiert med lav skaderisiko, men at skaderisikoen økte betydelig når forholdet var over 1,5.

Et annet viktig verktøy som hjelper deg trygt videre med løpingen: styrketrening. Forskning tyder på at målrettet styrketrening av sete- og kjernemuskler kan bidra til å forebygge noen vanlige belastningsskader, da det gjør knokler, sener og muskler i bedre stand til å håndtere all belastningen, sier Mayer. Prøv å løpe annenhver dag, og jobbe med styrke og restitusjon de andre dagene.

Tålmodighet (eller matte) er kanskje ikke tingene du er best på, men straks du ser fremgang uten smerter eller problemer, vil du sannsynligvis sette mer pris på dem — og på kroppen din som blir sterkere hver dag.