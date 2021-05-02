Gi målene dine ekstra glød
Veiledning
For å nå toppen uansett hva du driver med, kan du fjerne noe av presset med denne morsomme tankesett-i-praksis-metoden fra fotballstjernen Ada Hegerbergs lærebok.
Takket være selfiekulturen har de fleste av oss hørt om «den gylne timen», eller tiden rett etter soloppgang eller før solnedgang der du kan ta bilder med det beste naturlige lyset (#nofilter). Men det finnes også andre definisjoner. For nybakte mødre er det den første timen med hudkontakt med babyen. Og for fotballstjernen Ada Hegerberg er det den rolige økten utenom timeplanen der hun kan finstille det grunnleggende i sporten sin – som headinger, straffespark eller å skyte med sin «svakere» fot – vanligvis med faren og søsteren sin.
Den 25 år gamle, norske fotballspilleren har gjort den samme hjemmerutinen siden hun var ti eller elleve. Og selv om hun nå er den beste spissen på verdens mest dominerende lag – Lyon – og er tidenes toppscorer i mesterligaen for kvinner, sier hun at hun ikke har noen planer om å vokse fra det.
Og det bør hun heller ikke. Det hjelper tydeligvis … men hvorfor? Sannsynligvis fordi for henne er den gylne timen like mye psykologisk som fysisk. Og det å skape sin egen gylne time kan gjøre underverker for deg også.
OK, så hva er en gyllen time?
Innen psykologien finnes det ingen definisjon på en gyllen time, noe som betyr at det på et vis kan være akkurat det du ønsker at det skal være. Men ifølge dr. Stephanie Cacioppo, nevroforsker, leder for Brain Dynamics Laboratory ved University of Chicago Pritzker School of Medicine og medlem av Nike Performance Council, finnes det noen retningslinjer som kan hjelpe deg med å identifisere en gyllen time kontra alle andre timer:
- Den må være ønsket, ikke bare enda et gjøremål i kalenderen.
- Den må være et trygt sted (ingen dømming – heller ikke fra deg selv).
- Den må brukes til å gjøre noe som gir deg genuin glede, som en sport, en hobby (f.eks. matlaging, sjakk eller tegning), eller det kan være mer yrkesrelatert, som å skrive en bok.
- Den må handle om å finstille ferdighetene dine (det er dette som får deg til å skinne når det virkelig gjelder).
Hvorfor du bør gå for gull
Når det gjøres riktig (mer om det senere), kan en gyllen time innebære fordeler som du sannsynligvis ikke får fra en vanlig treningsøkt, en lang løpetur eller en økt ved tegnebrettet. Som følgende:
1. Du kan forbedre svakheter.
Jo mer erfaring du får og jo mer avanserte ferdighetene dine blir, desto enklere blir det å glemme det grunnleggende, sier dr. Christopher Janelle, professor og leder av Performance Psychology Lab ved University of Florida. «Det å få tilbake det grunnleggende er ofte svaret på å overkomme utfordringer som kanskje virker større og vanskeligere enn de faktisk er», sier han.
Om du sliter med et bestemt løft i crosstraining eller en komplisert dansekombinasjon, kan for eksempel det å gå tilbake til det grunnleggende under den gylne timen avsløre en ubalanse eller et feilsteg. «Det handler om å gjenta med kvalitet for å se resultater», fortalte Hegerberg i et intervju med Nike, og Janelle og Cacioppo er helt enige.
2. Du får selvtillit.
Repetisjon er viktig for å utvikle to mentale ferdigheter som er kjent for å øke ytelsen: mestringstro og selvtillit. «Når du gjentar den samme bevegelsen eller vanen om og om igjen, vet du at du kan gjøre det fordi du har øvd så mange ganger. Det er følelsen av mestringstro, eller det at du vet at du kommer til å lykkes», sier Cacioppo. Mestringstro driver selvtillit, som er evnen til å tro på deg selv. Det er avgjørende når du kjenner på presset, som rett før du skal ta et straffespark. «Selvtillit gir et buffer mot mentale eller eksterne distraksjoner, og klarner i praksis hodet slik at du kan fokusere på oppgaven foran deg og til syvende og sist mestre den til fingerspissene», forklarer Janelle.
Og om du fortsatt kløner det til eller taper? (Det skjer med oss alle, til og med Hegerberg.) «Din gylne time kan fungere som en nesten håndgripelig påminnelse om at du har gjor en innsats og kan lykkes», sier Cacioppo. «Det er bevis på at du møter opp, så du kan stole på at du bare kommer til å bli bedre.»
3. Du føler du har mer kontroll.
Ettersom din gylne time er DIN greie – og noe som vanligvis ser likt ut hver gang – «gir det deg et systematisk sted der du bevisst kan bearbeide tanker og følelser, ting som generelt er ubegripelige eller abstrakte, og gi dem struktur og en måte å håndtere dem på i stedet for å føle at du bare flagrer rundt», sier Janelle.
Med andre ord kan du stole på at denne rutinen hjelper deg med å jobbe gjennom det du sliter med, enten det er et samlivsbrudd eller … en pandemi. Den varme familiære følelsen kan hjelpe deg med å få tilbake energi og ro, sier Cacioppo, slik at du føler deg bedre i stand til å takle alle typer stressfaktorer – noe vi kaller motstandsdyktighet.
«Det å ha en gyllen time er også en god måte å jobbe gjennom triggere på», sier Janelle. La oss si at du har kommet til et punkt der du ikke klarer å sette den personlige rekorden du hadde sett for deg, du rører til en tegning, eller en rival kommer med en lite kul kommentar. «Du kan bruke tryggheten i den gylne timen til å visualisere disse opplevelsene, se for deg hvordan de føles, og deretter forandre reaksjonen din, slik at du kan forberede deg på dem og lykkes når de kommer i fremtiden», sier han.
«Din gylne time kan fungere som en nesten håndgripelig påminnelse om at du har gjort en innsats og kan lykkes.»
Dr. Stephanie Cacioppo
medlem av Nike Performance Council
4. Du kommer mer i kontakt med deg selv.
Noen ganger ender du opp i en rolle eller livsstil som ikke er i tråd med hvem du er eller hva du vil. Men det å prioritere ditt virkelige jeg i det daglige er svært viktig for å leve et fullverdig og lykkelig liv, sier Cacioppo. «Det å gå tilbake til en rutine som du er kjent med, som holder deg oppe, spesielt flere år etter at du startet med det, hjelper deg med å være tro mot ditt virkelige jeg når du opplever andre typer press», som når familien eller en organisasjon setter sin lit til at du skal vinne, sier hun. Hegerbergs gylne time kan være den tingen (eller én av tingene) som gir henne bakkekontakt blant alle trofeene, legger Cacioppo til.
5. Du har det gøy.
Når du slutter å like en aktivitet eller å strebe mot et mål, er det stor sannsynlighet for at du slutter helt med aktiviteten, sier Janelle. Når du har den gylne timen fokusert rundt lek – som at du liker å sparke ball med faren din, tegne favorittdyret ditt eller å lage den oppskriften du lærte som barn, og du ikke tar noe av det for seriøst – hjelper det deg med holde fast ved de iboende grunnene til at du ble interessert i lidenskapen din i utgangspunktet, sier han. Du får også raskere fremgang når du liker det du gjør, legger Cacioppo til, ettersom det gjør deg mer engasjert.
Slik skaper du din egen gylne time
Et lettelsens sukk: Til tross for det fjonge navnet, er en gyllen time faktisk utrolig lett å få til selv. Bare velg aktiviteten som gir deg glede og som du kunne blitt bedre på. Deretter bestemmer du hvor lang «timen» skal være, hvor ofte du skal ha den og om du skal gjøre den alene eller invitere andre.
«Det finnes ikke noe riktig eller feil svar», sier Cacioppo, men du vil at «timen» skal være lang nok til at du føler deg oppslukt i aktiviteten (så sannsynligvis 20 minutter eller mer), og den må foregå ofte nok til at du fremdeles ser frem til den (det kan være hver dag, én gang i uken eller én gang i måneden eller sesongen). Sett telefonen på Ikke forstyrr, sett av tid i kalenderen – gjør det du må for å beskytte denne tiden, legger hun til.
Og når det gjelder hva du skal gjøre under den gylne timen? Gå gjennom de grunnleggende ferdighetene du lærte helt i starten, spesielt de du ikke har øvd på på en stund, sier Cacioppo. Og – dette er viktig – legg merke til om du smiler når du holder på. Om du ikke gjør det, fokuserer du muligens på feil ting, så da må du omkalibrere til smilet kommer naturlig. Når det gjør det, er kanskje lyset riktig til at du kan ta det bildet, om du ønsker det.
Tekst: Charlotte Jacobs
Illustrasjon: Rune Fisker
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