2. Du får selvtillit.

Repetisjon er viktig for å utvikle to mentale ferdigheter som er kjent for å øke ytelsen: mestringstro og selvtillit. «Når du gjentar den samme bevegelsen eller vanen om og om igjen, vet du at du kan gjøre det fordi du har øvd så mange ganger. Det er følelsen av mestringstro, eller det at du vet at du kommer til å lykkes», sier Cacioppo. Mestringstro driver selvtillit, som er evnen til å tro på deg selv. Det er avgjørende når du kjenner på presset, som rett før du skal ta et straffespark. «Selvtillit gir et buffer mot mentale eller eksterne distraksjoner, og klarner i praksis hodet slik at du kan fokusere på oppgaven foran deg og til syvende og sist mestre den til fingerspissene», forklarer Janelle.



Og om du fortsatt kløner det til eller taper? (Det skjer med oss alle, til og med Hegerberg.) «Din gylne time kan fungere som en nesten håndgripelig påminnelse om at du har gjor en innsats og kan lykkes», sier Cacioppo. «Det er bevis på at du møter opp, så du kan stole på at du bare kommer til å bli bedre.»