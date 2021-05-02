Et lettelsens sukk: Til tross for det fjonge navnet, er en gyllen time faktisk utrolig lett å få til selv. Bare velg aktiviteten som gir deg glede og som du kunne blitt bedre på. Deretter bestemmer du hvor lang «timen» skal være, hvor ofte du skal ha den og om du skal gjøre den alene eller invitere andre.



«Det finnes ikke noe riktig eller feil svar», sier Cacioppo, men du vil at «timen» skal være lang nok til at du føler deg oppslukt i aktiviteten (så sannsynligvis 20 minutter eller mer), og den må foregå ofte nok til at du fremdeles ser frem til den (det kan være hver dag, én gang i uken eller én gang i måneden eller sesongen). Sett telefonen på Ikke forstyrr, sett av tid i kalenderen – gjør det du må for å beskytte denne tiden, legger hun til.



Og når det gjelder hva du skal gjøre under den gylne timen? Gå gjennom de grunnleggende ferdighetene du lærte helt i starten, spesielt de du ikke har øvd på på en stund, sier Cacioppo. Og – dette er viktig – legg merke til om du smiler når du holder på. Om du ikke gjør det, fokuserer du muligens på feil ting, så da må du omkalibrere til smilet kommer naturlig. Når det gjør det, er kanskje lyset riktig til at du kan ta det bildet, om du ønsker det.