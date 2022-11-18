Glem søvnproblemer under graviditeten

Gravide får ofte uoppfordrede råd (sammen med et lite anerkjennende nikk) om å «sove når du kan». Det er kult nok det, men hva om du absolutt ikke får til det?

Graviditet medfører store fysiologiske og psykologiske endringer som er alt annet enn beroligende. Selve størrelsen på den voksende magen din gjør deg sannsynligvis ukomfortabel, hormoner sender kroppstemperaturen gjennom taket, og du kan ha andre gøyale bivirkninger som kvalme og halsbrann, sier Amanda Williams, MD, en styresertifisert gynekolog i Oakland i California, og medlem av det rådgivende styret til Nike (M)ove Like a Mother. Legg til det ekstra stresset og angsten som ofte følger med å dyrke en baby i magen, og det er ikke rart at forskning viser at nesten 80 prosent av kvinner lider av søvnløshet i tredje trimester.

Men søvn er den ultimate restitusjonen, spesielt når kroppen jobber overtid for å opprettholde et nytt liv, sier Safia Khan, MD, ekspert på søvnforstyrrelser ved UT Southwestern Medical Center i Dallas. Finn ut hvordan du får mer av det, enten det er de fysiske problemene som holder deg oppe, de mentale eller begge deler.